Una vez concluida la primera vuelta presidencial en Colombia, la Defensoría Distrital del Espacio Público de Bogotá anunció la sanción que impondrá contra 65, en su momento, candidatos presidenciales y legislativos, que participaron en las contiendas electorales de este 2026.

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La Defensoría presentó su balance

La Defensoría del Espacio Público presentó el balance de las acciones adelantadas para combatir la contaminación visual en el marco de la instalación indebida de publicidad política en Bogotá en este 2026.

En dicho reporte, revelaron que entre septiembre y mayo retiraron más de 3.000 elementos publicitarios de intención política instalados de manera irregular en postes, luminarias, cajas de energía, paraderos, puentes peatonales, muros, fachadas patrimoniales y monumentos.

La entidad estuvo intentando descontaminar visualmente la campaña. Foto: Defensoría del Espacio Público - API

La entidad distrital especificó que el retiro de esta publicidad política se realizó en el marco de la estrategia #QueLaCampañaSeaCuidarABogotá. Precisaron que estos afiches, pendones, pancartas y stickers generaban contaminación visual y ambiental en distintos sectores de la ciudad.

“La publicidad política no puede convertirse en una excusa para contaminar el espacio público. Los postes, paraderos, monumentos, puentes y fachadas no son vallas publicitarias. Bogotá merece campañas responsables que respeten la ciudad y a sus ciudadanos”, afirmó Lucía Bastidas, directora de la Defensoría del Espacio Público.

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La determinación del Distrito está amparada por la Ley 1801 de 2016; específicamente, en el numeral 12 del artículo 140.

Allí se comprende como “contaminación visual” fijar en el espacio público propaganda, avisos, pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas sin la debida autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.

En consecuencia, el Distrito sancionará a 65 candidatos, entre los que destacan algunos de los nombres más mediáticos de la última contienda electoral.

Candidatos que serán sancionados, según la Defensoría

Las sanciones no solo serán impuestas a los candidatos, sino también a los partidos políticos de los que hacen parte. De los candidatos presidenciales, involucraron a Roy Barreras, Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Mientras que en cuanto a precandidatos, se evidencian los nombres de Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero.

Candidatos que serán sancionados, según la Defensoría Distrital del Espacio Público. Foto: Defensoría Distrital del Espacio Público

Candidatos que serán sancionados, según la Defensoría Distrital del Espacio Público de Bogotá Foto: Defensoría Distrital del Espacio Público de Bogotá

La Defensoría especificó que estos candidatos y partidos políticos sancionados tendrán una multa económica por contaminación visual, cuyo monto varía entre uno y medio (1 1/2) y cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La determinación del valor de esta multa depende de la gravedad de la falta y del número de metros cuadrados ocupados indebidamente, además de la reparación de daños materiales de muebles o inmuebles y la remoción de bienes o destrucción de bien.