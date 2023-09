“Todo fue mamadera de gallo”: Benedetti negó haber sido abucheado en el Metropolitano durante partido entre Colombia y Venezuela

Un hecho que no pasó de agache fue la densa situación por la que atravesó el congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf. Según relató, fue insultado en múltiples ocasiones desde el momento que llegó al estadio, todo en presencia de su familia.

“Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y NADIE me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto”, expresó Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter).