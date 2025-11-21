Suscribirse

Confidenciales

Tomás Uribe aplaude a Mauricio Gómez Amín por proponer unión con Abelardo de la Espriella

“Nos unimos o se atornilla el narcosocialismo”, aseguró el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 1:23 p. m.
El hijo del expresidente agradeció la propuesta de Mauricio Gómez alrededor de Abelardo de la ESpriella
El hijo del expresidente agradeció la propuesta de Mauricio Gómez alrededor de Abelardo de la Espriella. | Foto: Collage Semana

En un mensaje en X, Tomás Uribe agradeció las palabras de Mauricio Gómez Amín sobre la necesidad de que exista una unión alrededor de Abelardo de la Espriella. “Da una lección de humildad, realismo y sensatez. Nos unimos o se atornilla el narcosocialismo”, escribió.

El senador liberal intervino en un evento en el que aseguró que la prioridad de todos los líderes políticos de la centroderecha debía ser derrotar al candidato del gobierno de Gustavo Petro.

En un panel, Gómez le dijo a Mauricio Cárdenas: “Para ganarle a este gobierno necesitamos a Abelardo y te lo digo de frente”. El congresista, que es también precandidato, aseguró que él hace parte del liberalismo, un partido que apoyó a Petro, pero que hoy quiere aportar a que el petrismo no siga en el poder y el trapo rojo esté en el lugar correcto de la historia.

Gómez le pidió a Cárdenas que sean “aterrizados, porque primero está Colombia”. Y manifestó que los liberales deben aportar sus 2,5 millones de votos para ganar en primera vuelta. Aseguró que elogiaba la unión de Mauricio Cárdenas con Juan Manuel Galán y David Luna, pero que nadie podía negar que quien está ganando en las encuestas es De la Espriella.

“La persona que conecta con el país es el que va a ganar la primera vuelta”, dijo y aseguró que es a esa persona a quien él va cargarle la maleta. “Me parece muy injusto comparar a Iván Cepeda, que es el heredero de las Farc, con un empresario que le ha aportado al país que es Abelardo de la Espriella”, aseguró.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

2. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

3. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

4. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

5. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tomás UribeAbelardo de la EspriellaMauricio Gómez Amín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.