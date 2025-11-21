Tomás Uribe aplaude a Mauricio Gómez Amín por proponer unión con Abelardo de la Espriella

En un mensaje en X, Tomás Uribe agradeció las palabras de Mauricio Gómez Amín sobre la necesidad de que exista una unión alrededor de Abelardo de la Espriella. “Da una lección de humildad, realismo y sensatez. Nos unimos o se atornilla el narcosocialismo”, escribió.

El senador liberal intervino en un evento en el que aseguró que la prioridad de todos los líderes políticos de la centroderecha debía ser derrotar al candidato del gobierno de Gustavo Petro.

En un panel, Gómez le dijo a Mauricio Cárdenas: “Para ganarle a este gobierno necesitamos a Abelardo y te lo digo de frente”. El congresista, que es también precandidato, aseguró que él hace parte del liberalismo, un partido que apoyó a Petro, pero que hoy quiere aportar a que el petrismo no siga en el poder y el trapo rojo esté en el lugar correcto de la historia.

Gómez le pidió a Cárdenas que sean “aterrizados, porque primero está Colombia”. Y manifestó que los liberales deben aportar sus 2,5 millones de votos para ganar en primera vuelta. Aseguró que elogiaba la unión de Mauricio Cárdenas con Juan Manuel Galán y David Luna, pero que nadie podía negar que quien está ganando en las encuestas es De la Espriella.

“La persona que conecta con el país es el que va a ganar la primera vuelta”, dijo y aseguró que es a esa persona a quien él va cargarle la maleta. “Me parece muy injusto comparar a Iván Cepeda, que es el heredero de las Farc, con un empresario que le ha aportado al país que es Abelardo de la Espriella”, aseguró.