Tras los resultados de la primera vuelta en Colombia, AtlasIntel completa 102 elecciones dando las estimaciones más precisas

La firma encuestadora AtlasIntel publicó un listado de resultados propios que demuestran que, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia de 2026, se convirtió en la firma que registra el mejor nivel de precisión frente a los resultados finales en distintos países del mundo.

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Según la compañía, durante los últimos siete años ha logrado posicionarse como la encuestadora más acertada en 102 procesos electorales desarrollados en América, Europa y África, incluidos comicios presidenciales, legislativos, regionales y municipales.

En el listado divulgado por AtlasIntel aparecen elecciones realizadas en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Rumania, Sudáfrica, Guyana y Hungría. Colombia figura en varias oportunidades dentro del registro, entre ellas las consultas presidenciales de 2022, las elecciones regionales de 2023, como las de Medellín, Cali y la Gobernación de Antioquia y, más recientemente, las primarias presidenciales y la primera vuelta presidencial de 2026.

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" La ley de encuestas no parece haber producido mejores datos", aseguró Víctor Muñoz al reconocer que AtlasIntel fue la más acertada. Foto: Fotomontaje SEMANA

La firma resalta que ninguna otra firma cuenta con un historial comparable de aciertos en procesos electorales de diferentes niveles y países. De acuerdo con la publicación, la elección presidencial colombiana de este año se sumó a una lista que reúne más de un centenar de casos en los que sus proyecciones estuvieron más cerca de los resultados oficiales que las de otras encuestadoras.