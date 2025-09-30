Movilidad Eléctrica
Urrá construye un corredor de carga para vehículos eléctricos en las carreteras del Caribe
Se trata de la instalación de las estaciones de recarga en cuatro municipios de Córdoba y Sucre.
La empresa generadora de energía Urrá le está apostando a la movilidad eléctrica con la construcción de un corredor de carga confiable para que los usuarios de vehículos eléctricos en el Caribe puedan moverse tranquilamente.
“Dentro de nuestras acciones de fortalecimiento de la movilidad eléctrica en la región Caribe, estamos construyendo un corredor de carga confiable para que los usuarios de vehículos eléctricos puedan recorrer las vías de Córdoba y Sucre con tranquilidad, al facilitar el acceso a cargadores de vehículos eléctricos”, indicó la compañía.
Según la empresa, se está avanzando en la instalación de estaciones de carga en cuatro puntos estratégicos de la concesión Ruta al Mar:
- Área de servicio Los Manguitos (Planeta Rica).
- Área de servicio Mata de Caña (Lorica).
- Área de servicio San Onofre (San Onofre).
- Y próximamente, en el corazón de Montería, en el Centro Comercial Places Mall, el cual se encuentra en fase de pruebas de cargadores.
De esta manera, Urrá “se une al impulso nacional por una movilidad sostenible y cero emisiones, apostándole al desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos”, dijeron.
La compañía resaltó la importancia de la Concesión Ruta al Mar como uno de sus aliados estratégicos.
Además, el Centro Comercial Places Mall en Montería, el cual proporcionó los espacios en su área de parqueo para instalar una estación de recarga.
“Y, por último, Casa Británica - Renault, que facilita los vehículos eléctricos para pruebas y puesta en marcha”, señaló.
“Este es solo el comienzo de un viaje eléctrico hacia el futuro de una movilidad sostenible en el Caribe colombiano”, aseguró Urrá.