Confidenciales “Usted no llegó para ser nuestro nutricionista”: Miguel Polo al presidente Petro

El pasado 8 de agosto, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó el documento que propone una reforma tributaria que busca recaudar 25,9 billones de pesos anuales, poniendo más impuestos a productos como gaseosas, papas fritas, patacones, empaquetados, entre otros.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, que lleva cuatro días en el poder, expresó en medio de la Cumbre de Mandatarios del Pacífico que “el impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes”.

Asimismo, el representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, quien se ha declarado abiertamente en oposición al gobierno Petro, lanzó una pulla directa al mandatario, asegurando que no tiene que decirle a los colombianos qué “es dañino o no, a la hora de comer”.

Así lo hizo en su cuenta de Twitter, en que trinó en la mañana de este jueves 11 de agosto: “Señor Petro, los colombianos no necesitamos que usted nos diga qué es dañino o no a la hora de comer. Esa NO es su función ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se meta en nuestras vidas y bolsillo”.