Vicky Dávila dice que Petro “acabó con la dignidad presidencial” y habla de club de ‘striptease’ en Portugal

Según la precandidata, la página oficial del lugar dice que ofrece “chicas muy sexys listas para darte un tratamiento especial satisfactorio”.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 2:33 a. m.
La precandidata Vicky Dávila arremetió contra el presidente Gustavo Petro luego de que circulara información de que el mandatario habría asistido a un club de striptease durante su paso por Lisboa, en medio de un viaje oficial.

El video publicado en sus redes sociales se unió a la polémica suscitada por otros líderes políticos del país que durante el día señalaron fuertemente el presunto comportamiento del mandatario. Dávila aseguró que “Petro quiere acabar con todo”, pero que con lo que sí ya había acabado sin remedio era con “la dignidad presidencial”.

Según su publicación, mientras se creía que el mandatario estaba atendiendo reuniones diplomáticas y asuntos bilaterales, habría estado en el club nocturno Menage.

Ese lugar, al parecer, es un establecimiento que, según su propia página web, como lo narró Dávila, ofrece “chicas muy sexys listas para darte un tratamiento especial satisfactorio”, además de “hacer realidad tus sueños y deseos”. Dávila afirmó que el propio presidente habría pagado por los servicios del lugar.

El señalamiento se suma al clima de tensión que en los últimos días rodea la agenda internacional del Gobierno y reaviva cuestionamientos sobre el manejo de la figura presidencial en escenarios exteriores.

Pese a la ola de comentarios y críticas durante el día hacia el presidente, ni la Casa de Nariño ni la Cancillería han entregado una explicación oficial sobre la supuesta visita o respondido directamente a la acusación.

