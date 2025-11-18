Confidenciales

Vicky Dávila dice que Petro “acabó con la dignidad presidencial” y habla de club de ‘striptease’ en Portugal

Según la precandidata, la página oficial del lugar dice que ofrece “chicas muy sexys listas para darte un tratamiento especial satisfactorio”.

19 de noviembre de 2025, 2:33 a. m.