Confidenciales Video que la campaña de Petro volvió viral con la imagen y la música de Karol G

Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, en representación del Pacto Histórico, se han visto envueltos, nuevamente, en una polémica intentando hacer mucho más llamativa la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Los congresistas, que se adhirieron al programa político del Pacto luego de renunciar al partido de La U, incitaron a sus usuarios a votar por Petro al ritmo de reguetón con una canción alterada de Karol G.

En el video aparece la ‘Bichota’, aparentemente, interpretando una canción en contra de sectores políticos como el uribismo y el Equipo por Colombia, cuyo candidato es Federico Gutiérrez.

Con imágenes claras de los políticos más representativos de la derecha (Iván Duque, Álvaro Uribe, entre otros), el video busca que las personas prefieran el “cambio” prometido por Petro, antes que el “continuismo” que, supuestamente, dirige ‘Fico’.

“Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar”, dice una frase de la canción.

Además, la letra vuelve a recalcar lo que el mismísimo Petro dijo en algún momento: “recibir la plata, pero votar por Petro”, una frase que muchos políticos han criticado, asegurando que es una invitación a que los votantes caigan en el delito de constreñimiento al elector en la condición de cómplices.

Cabe recordar que aún no se tiene información clara de si Karol G aceptó el uso de su imagen en esta parodia, aunque lo más seguro es que no; así lo hace pensar Roy Barreras, quien horas después de publicado el video, decidió eliminarlo de su perfil oficial en Twitter. Por el momento, la cantante paisa no ha realizado ninguna declaración sobre esta situación.