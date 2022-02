Confidenciales “Vienen a jodernos más”, habitante de Arauca criticó palabras de Gustavo Bolívar y exigió una disculpa

Un momento de tensión se vivió durante una visita que hicieron varios senadores de la República al departamento de Arauca con el objetivo de escuchar a sus habitantes y la difícil situación de orden público por la que están pasando.

Durante su intervención, el senador Gustavo Bolívar aseguró que el gobierno “decidió hacer trizas” el acuerdo de paz y, de manera indirecta, culpó a los habitantes del departamento por ello.

“Si nosotros implementamos el acuerdo como está escrito, con sus defectos y virtudes, seguramente la violencia mermaría y en pocos años terminaríamos con ella pero no ha pasado nada con el acuerdo de paz, la promesa de hacerlo trizas se está haciendo realidad y eso fue por lo que ustedes votaron, lastimosamente tengo que decirles que en Arauca donde ganó este presidente que tenemos hoy, él les ha cumplido la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz”, dijo el senador.

Gustavo Bolívar ,es la.por perdona de este país !!

Miren como trata a los araucano ,

Por eso tanta violencia de los grupos ilegales ? pic.twitter.com/B0By45Xw9r — Wilmer Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache) February 6, 2022

Sin embargo, sus palabras no cayeron muy bien entre los invitados al evento y uno de ellos lo cuestionó e incluso le pidió que se disculpara con los demás asistentes.

Uno de los asistentes, que se identificó como Sifredo Antonio Pedroza, tomó la vocería y le pidió a Bolívar que se disculpara.

“Necesito que usted se me excuse ante Colombia y el mundo porque de boca de un senador esas palabras que dijo... nos puso aquí una lápida a nosotros”, comenzó diciendo.

Y continuó. “Viene uno con ánimo de que le den apoyo y vienen es a jodernos más, necesito que se disculpe ante el mundo, Colombia y Arauca porque fue irrespetuoso con nosotros, el hecho de que votáramos el Si o el No o por Duque no significa que estemos pagando las consecuencias, no sea atrevido y sea respetuoso”, aseguró.

Sin embargo, el senador no se refirió al tema y, según se puede ver en el video, se habría retirado del recinto.