En mayo se estrena la obra ‘Pies morenos sobre piedras’

Por primera vez, la obra Pies morenos sobre piedras de sal se estrena en Colombia. La obra es ganadora del Premio Iberescena-Ibermúsicas 2016 y fue elegida entre 56 propuestas de los países que integran el Fondo Iberescena. En la trama, nueve personajes de diferentes orígenes coinciden en el espacio geográfico y a la vez evocado de La Guajira, justo en un cruce de caminos.

Una mujer francesa busca a su marido colombiano desaparecido en el desierto. “La obra nos lleva a ese vasto territorio de Colombia marcado por el abandono, la desolación y la violencia, y de ahí viajamos a París, a tres habitaciones donde tienen lugar escenas íntimas de parejas cuyas vidas son atravesadas por la lejana e ignota Guajira”, dice Adela donadío, quien está a cargo de la dirección y producción.

El estreno se realizará el 5 de mayo en el teatro Libre de Chapinero a las 8:00 de la noche. Habrá funciones el 6 y el 7 a la misma hora y el domingo 8 a las 6:00 p. m. Las boletas se pueden adquirir a través de Atrápalo y en la taquilla del Teatro.

Cartel oficial de la obra de teatro Pies Morenos sobre Piedras en Sal, de Abra Teatro - Foto: cortesia

La dramaturgia está a cargo de Ana María Vallejo, la música de Federico Valdez y el montaje es de ABRATEATRO, colectivo de artistas escénicas integrado por Donadio y Vallejo junto con Brunilda Zapata y Rosario Jaramillo, quienes han estado unidas en la creación teatral en Medellín y en Bogotá, y en la creación y consolidación de la Escuela de Teatro de La Casa del Teatro Nacional y en diferentes proyectos pedagógicos y de difusión de dramaturgias contemporáneas.

Algunos de los montajes más relevantes de Abra Teatro han sido: Las burguesas de la calle menor de José Manuel Freidel ( 2000), Los infortunios de la bella Otero y otras desdichas (2003), Cuchillos en las gallinas de David Harrower (2003), El ángel de la gasolinera de Edward Thomas (2004 ), La noche árabe de Roland Schimelpfenning (2004), El pánico de Rafael Spregelburd (2007), Alicia en el país de las maravillas (2009) y las más recientes El problema del mal basada en un capítulo de la novela Elizabeth Costello de J.M. Coetzee ( 2016) y Pies morenos sobre piedras de sal (2020).

Pies morenos sobre piedras de sal es un “intento de rozar desde la escritura, la textual y lo musical, cierta vacuidad angustiosa de nuestra vida actual… Así, música, palabra e imagen quieren sutilmente evocar desde lo más insignificante una suerte de fracaso, humano y ecológico, silencioso, pero también su contraparte en la posibilidad del gesto amoroso”, señaló el jurado del premio, integrado por Ana Lara, compositora y etnomusicóloga mexicana, e Ignacio García, director de teatro y pedagogo español.

Según el grupo, “la dramaturgia y paisaje sonoro son los dos lenguajes que con igual fuerza proponen los viajes de la obra. Los dos creadores existen como personajes en la ficción: la voz y el músico le dan vida a la pieza y dialogan sobre los materiales de una creación fragmentaria que avanza y retrocede en el tiempo y en el cruce de espacios”.

Los nueves personajes están todo el tiempo en escena y crean en un solo espacio abierto todos los espacios, experiencias y lenguajes que propone la obra. En el elenco participan Rosario Jaramillo, Juan Luna, Brunilda Zapata, Geraldine Arévalo, Juan Pablo Acosta, Carlos Mariño, Natalia Montes, Juan Manuel Barona y Dévora Roa.

Adela Donadio Copello es una reconocida directora y docente de teatro, gestora cultural, programadora y curadora artística en el campo de las artes escénicas. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y realizó una Especialización en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Medellín.

Cuenta con un amplia y sólida experiencia en gestión de escenarios, eventos, programación y curaduría en artes escénicas. Fue fundadora de la Ex-Fanfarria Teatro de Medellín. Dirigió La Casa del Teatro Nacional desde 1997 hasta 2011 y fue responsable de la gestión general del proyecto misional de esta sala.

Sobre la obra, Donadio Copello dice: “Tiene una historia, pero no intenta contar una historia, no es sobre eso, busca escapar a esa estructura y construye otra en los límites de los géneros y en la interacción con ellos. Es una obra que para muchos lectores puede parecer inacabada y justo en ese límite están cuestiones esenciales para la dramaturga: qué tanto hay que contar en la escena para generar una experiencia, para crear sentidos y qué potencialidades tienen lo abierto, lo no dicho, el silencio, las imágenes, la escritura fragmentaria, en un acto de creación y de escritura”.