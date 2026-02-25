Arte

Galería de Nueva York presenta en Bogotá la exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

Las obras más representativas de cuatro de las figuras más influyentes del arte colombiano se podrán apreciar a partir del 21 de febrero, bajo la curaduría de una de las galerías más importantes de Nueva York.

Ángela Carolina Pérez Sánchez

25 de febrero de 2026, 3:19 p. m.
Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”
Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales” Foto: Cortesía

LT Projects, extensión de la reconocida León Tovar Gallery de New York, presenta en Bogotá Cuatro Puntos Cardinales, una exhibición que reúne cuatro artistas, cuatro lenguajes y cuatro miradas singulares del arte colombiano en un solo espacio.

La muestra, que reúne a Santiago Cárdenas, Álvaro Marín, Luis Hernando Giraldo y Juliana Ríos Martínez, propone un recorrido donde cada artista se convierte en un punto cardinal: cuatro cuerpos de obra que representan hitos decisivos en la trayectoria de cada creador, piezas que condensan la esencia de sus investigaciones formales y conceptuales.

El encuentro traza un mapa simbólico de excelencia dentro del arte colombiano. A partir del 21 de febrero, en las Torres Atrio, el público podrá apreciar los icónicos Tableros de Santiago Cárdenas; las obras emblemáticas de Álvaro Marín presentadas en la Bienal de Medellín; La montaña cuenta una historia, de Luis Hernando Giraldo; y La Procesión de la Promesa Peregrina, de Juliana Ríos Martínez.

Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”
Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales” Foto: Cortesía

“Cuatro Puntos Cardinales es, en suma, una cartografía simbólica. Un encuentro de maestros que no solo celebran sus trayectorias, sino que establecen coordenadas firmes para comprender el pasado, tensionar el presente y proyectar el futuro del arte colombiano”, afirma León Tovar, destacado galerista colombiano y coleccionista dedicado a la promoción y difusión del arte latinoamericano en todo el mundo y director de la reconocida León Tovar Gallerý con sede en Nueva York.

La exhibición se inspira conceptualmente en el libro Los cuatro monstruos cardinales de Marta Traba, una obra crítica que reflexiona sobre figuras determinantes en la historia del arte moderno y su capacidad de señalar tensiones, rupturas y caminos. A partir de esa estructura de cuatro ejes fundamentales, la exposición traslada la idea a un contexto colombiano: no como monstruos en sentido literal, sino como presencias determinantes que han orientado el pensamiento visual del país.

Cuatro artistas, cuatro miradas

Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”
Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales” Foto: Cortesía

En los icónicos Tableros de Santiago Cárdenas, la pintura trasciende la mímesis para entrar en el terreno de la percepción y la metafísica. La minuciosa representación de pizarras borradas, rastros de tiza y superficies desgastadas activa el trampantojo, una técnica artística de ilusión óptica que busca engañar al ojo humano para hacer parecer reales objetos, escenas o texturas bidimensionales. planteando una reflexión sobre la existencia del objeto y su representación.

En Álvaro Marín, las obras concebidas en el marco de la Bienal de Medellín marcan un retorno a la estructura: la geometría y la descomposición del color se convierten en un lenguaje universal donde el rigor formal y el estudio de la luz establecen una arquitectura visual precisa, en la que el color asume un papel protagónico.

Por su parte, con la serie La montaña cuenta una historia, Luis Hernando Giraldo orienta la mirada hacia el territorio y la memoria. A través de una gestualidad matérica y pigmentos que evocan la tierra misma, eleva el paisaje a una dimensión mítica, entendiendo la pintura como depósito de sedimentos culturales y emocionales.

Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”
Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales” Foto: Cortesía

Finalmente, las obras monumentales de Procesión de la Promesa Peregrina de Juliana Ríos Martínez expanden los límites de la pintura hacia lo ritual y lo corporal. Inspirada en la devoción popular del Caribe, su propuesta convierte la imagen en peregrinaje visual, en un acto de resistencia espiritual y comunitaria que dialoga con el presente.

La exposición se estará abierta desde el sábado 21 de febrero hasta mediados de abril en las Torres Atrio. Calle 28 #13A-15, Pabellón 4 exterior (planta baja) de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

