A Okraa (nacido Juan Carlos Torres Alonso), a su música y a su experiencia en vivo los conocimos el año pasado, dada su visita al Estéreo Picnic 2024, donde en su natal Bogotá ofreció un set envolvente, estimulante, emocionante, pero en el mundo de la electrónica viene dando de qué hablar hace unos años.

Desde Londres, el músico ha forjado un camino en el que ha propagado el espiritual impacto de los sonidos ambient (alternándolos con otras producciones algo más movidas que lanza bajo el pseudónimo Laudrup), y ahora entrega La Gran Corriente, un segundo disco notable en el que expande lo que labró en su debut, 1994.

Lanzado a finales del año pasado, el nuevo trabajo discográfico (que titula todos sus tracks en español), suma a su producción de música contemplativa, reflexiva y emocionalmente dinámica del bogotano. Conversamos con él sobre lo que le representa este nuevo trabajo, producto de métodos distintos y múltiples inspiraciones, y también sobre un momento brillante que lo ha visto tocar en grandes clubes del mundo y en el que su música musicaliza óperas contemporáneas. Esto nos dijo.

'La Gran Corriente' es un trabajo musical pero también una inspirada propuesta estética en la que varios artistas aportaron su mejor esfuerzo. | Foto: cortesía del artista

SEMANA: ¿Desde cuándo prepara este trabajo y cómo lo compuso?

OKRAA: Lo hice durante junio de 2023. Lo compuse en el estudio que tengo en mi casa. Usar instrumentos (físicamente) estimula mucho mi creatividad así que para todas las canciones procuré trabajar sin computador, hasta muy al final del proceso creativo, cuando toca ponerse quirúrgico con la edición de audio. Utilizando samplers, sintetizadores, máquinas de ritmo y cajas de efectos.

Es extraño que estos trabajos vean la luz tanto tiempo después de hacerlos (esto pasa generalmente porque los sellos tienen sus calendarios de lanzamiento programados con mucho tiempo en avanzada), realmente los pone a prueba.

SEMANA: ¿Qué temas lo han inspirado en esta etapa de su carrera? ¿Influye el estado del mundo actual en la música de Okraa?

Okraa: En mayo de ese 2023, fui a Bogotá para tocar en el Baum Festival. Durante esa visita a Colombia, en lo personal viví cosas que generaron mucho movimiento en mi percepción de la “realidad”... y estas canciones fueron una forma de procesar eso. El tema principal que inspira este álbum es el contacto irrefutable con algo más allá. A eso, en ese momento, le llamé “La Gran Corriente”. De ese contacto se desprendieron varios componentes que quise tratar sónicamente: portales, la ilusión del tiempo, y las paradojas que trae consigo el crecimiento personal/trabajo interno. Fue muy liberador.

El estado del mundo actual influye en la música de OKRAA, sin duda. Por ejemplo, para esa época y en este trabajo en específico, “Es Hora” fue una canción con la que expresé la relación tóxica que tenemos con el planeta. Busco generar incomodidad para que podamos cuestionar cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con la naturaleza en general. En la voz de un gran maestro indígena - “Es hora de actuar para que en el futuro nuestros ___ no tengan que vivir en un lugar que nosotros hayamos destruido”.

SEMANA: Cada trabajo implica sus retos, ¿cuáles implicó este?

Okraa: El proceso de este álbum en cuanto a lo musical fue extrañamente libre de retos, lo cual aún sigo procesando y buscando entender. Creo que la raíz de esto fue que pude remover a Juan Carlos Torres Alonso, la persona, del proceso creativo. La idea era simplemente dejar ser a las ideas que estaban surgiendo. Esto me dejó remover barreras que me ponía antes en lo compositivo, me dejó fluir de manera natural. Actuar como un puente en vez de actuar desde la perspectiva de un creador.

Es muy interesante porque, después de eso, no he podido seguir haciéndolo de esa manera tan fluida. Tal vez estoy volviendo a aprender a componer música. Lo cual es muy emocionante porque me devuelve a esa sensación de no saber qué estoy haciendo. Abrazar la incertidumbre es complejo, pero en este momento me parece el lugar ideal para crear.

La Gran Corriente fue el grupo de palabras que en su momento me parecieron adecuadas para describir todo lo que intentaba procesar en esa época. De igual forma, las palabras, como tal, tienen un alcance muy limitado. En su momento La Gran Corriente me sonaba muy acertado, así que es el mejor nombre que el álbum puede tener. Creo que la música representa todas estas sensaciones mucho mejor que las palabras. Las palabras suelen poner las cosas en una caja, se quedan muy cortas.

SEMANA: Le imprime desde el nombre a este álbum una unidad conceptual, parece, con 12 pistas, todas bautizadas en español. Parece haber un énfasis en que así se entienda... Okraa siente en español...

Okraa: El proceso de nombrar las canciones fue nuevo para mí también. Durante el proceso creativo, escribí un texto corto, de nuevo, pensando en esa percepción de la realidad:

La tierra del olvido parece, pero no es real.

Es Hora ======================================

====== Infinito canto luminoso a la luna para desaprender

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La Gran Corriente rememora: El tiempo es una ilusión.

Átomos derramados en sincronía.

Quise que ese texto corto formara parte de La Gran Corriente como otro componente del álbum y que a su vez, funcionara como el tracklist. El sello (A Strangely Isolated Place) con el que publico mi música me resaltó lo complejo que sería encontrar algunas canciones en las tiendas digitales, así que cambié el nombre de dos canciones por “portales”. Originalmente ‘Portal I’ se llamaba “==================================” y ‘Portal II se llamaba “(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))”. Es verdad que lo que quería expresar con esos símbolos era algo como un portal, pero no realmente un portal.

Ya hoy en día, cada canción ha tomado una parte del texto corto como su nombre. Cada canción tiene su propio significado o cambia si se le extrae de la totalidad del texto. Eso me parece interesante. Todo fluye.

"Esta industria lo acostumbra a uno a pensar en cuál es el siguiente paso, pero este álbum en general ha sido un aprendizaje para respirar y vivir el momento", asegura Okraa. | Foto: Maria Avis Higuera

SEMANA: Ya con algunas semanas de tenerlo ante el público, ¿cómo ha sentido la reacción, la recepción?

Okraa: Después de mi anterior álbum 1994 sin un solo beat, la respuesta positiva de la gente hacia La Gran Corriente me ha gustado mucho. Es interesante ver cómo cada canción resuena con diferentes tipos de personas; y no deja de sorprenderme (y de darme fuerzas) que sí hay mucha gente que aun oye los álbumes de principio a fin. Y esto se trata de esa conexión con la gente. Luego ver que compran los vinilos en tantos lugares del mundo (Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Europa en general) me alegra y nunca se siente normal. En Colombia me ha gustado mucho volver a tocar, y quiero lograr llevar más vinilos allá también. Los costos lo hacen complejo, hasta ahora solo logro llevar unos pocos, pero estamos en eso.

También ha sido gratificante el apoyo de otros artistas y curadores de la industria global de la música electrónica. Esta industria lo acostumbra a uno a pensar en cuál es el siguiente paso, pero este álbum en general ha sido un aprendizaje para respirar y vivir el momento. A raíz de este álbum también he podido tocar recientemente en sitios muy emblemáticos como por ejemplo Fabric aca en Londres, Public Records en Nueva York, y Hosoi en Estocolmo, después del Festival Estéreo Picnic en Marzo de 2024. Artistas, curadores y sellos de música que respeto mucho han comunicado su conexión con este nuevo álbum también, así que aunque lo más lindo es sentir la conexión con la gente, por otros lados he podido ver resultados muy buenos también.

Es interesante ver cómo cada canción resuena con diferentes tipos de personas; y no deja de sorprenderme (y de darme fuerzas) que sí hay mucha gente que aun oye los álbumes de principio a fin. Y esto se trata de esa conexión con la gente.

El nuevo álbum lo ha llevado a tocar en sitios emblemáticos como Fabric, en Londres, Public Records, en Nueva York, y Hosoi en Estocolmo. | Foto: cortesía del artista

SEMANA: Sobre dos tracks específicos: háblenos del interesante contraste entre “Canto Luminoso a la Luna” y “Para Desaprender”, y el efecto de tenerlas una después de la otra...

Okraa: “Canto Luminoso a la Luna”, construida alrededor de un drone (en esta música un drone suele ser un sonido, nota o acorde, sostenido durante un periodo largo de tiempo, que funciona como pedal). En este tipo de obras, el detalle (cambios sutiles en el timbre, o atmósferas alrededor del sonido) juega un rol protagonista (en lugar de por ejemplo la progresión armónica o la melodía) y esto puede llevar a un estado mental bastante contemplativo. “Para Desaprender” es una canción con beats fuertes, que contrasta agresivamente, drásticamente, a propósito.

Las cosas que nos chocan fuerte suelen hacernos parar para observarnos hacia adentro. Yo pienso que en este mundo debemos desaprender la forma en la que se nos viene enseñando a ser. Creo que el 99% de las personas pasamos la mayoría del tiempo sufriendo por algo, y no somos conscientes de eso

La idea de tenerlas crudamente una después de otra surge alrededor del concepto de “Desaprender”. Las cosas que nos chocan fuerte suelen hacernos parar para observarnos hacia adentro. Yo pienso que en este mundo debemos desaprender la forma en la que se nos viene enseñando a ser. Creo que el 99% de las personas pasamos la mayoría del tiempo sufriendo por algo, y no somos conscientes de eso. Hay muchos ámbitos que se deben tener en cuenta para analizar esto, pero también creo que la gran mayoría de personas vivimos con miedo a morir, y con la necesidad de aprobación de otros. Es normal, así se nos ha enseñado a ser desde generaciones atrás. Creo que sería muy bueno para todos poder desaprenderlo.

SEMANA: ¿Tiene pistas favoritas? ¿Cuáles incorporará sí o sí a su set en vivo?

“Infinito” y “El Tiempo es una Ilusión” me gustan mucho. Siento que pude crear un mundo sonoro interesante y abstracto. Para el set en vivo, ¡no lo sé! En diciembre pude tocar varias en Nueva York, sobre todo “Es Hora” y “Para Desaprender” tuvieron una reacción muy buena. Pero creo que todas pueden funcionar, para todas puede haber un momento, si es el tipo de evento y lugar adecuado para este tipo de experiencias.

Okraa / La Gran Corriente / 2024-2025 | Foto: cortesía del artista

SEMANA: ¿Se vive de la música hoy, en la era de un rapaz pero casi omnipresente Spotify y de inteligencias artificiales?

Okraa: El músico de hoy puede vivir de la música en ese ecosistema, pero hay que ser bastante recursivo y encontrar más formas de explotar el producto. Puede también tomar tiempo de construir y hay que verlo de una manera más macro. Vivir solo de sacar música es aún más complejo en estos días. Los ingresos por conciertos en vivo mejoran la cosa, las sincronizaciones de música en medios audiovisuales, teatro (o, como en mi caso, el ballet) son una gran oportunidad para ingresos. Pero todo esto para mí ha sido un proceso gradual, progresivo. Y hay que fluir con la cosa, y, como en cualquier otro negocio, invertir en el proyecto en los momentos necesarios para recoger los resultados más adelante.

La inteligencia artificial no la veo como un enemigo, para nada. Soy consciente de las posibilidades que tiene, y de cómo podría llegar a reemplazarme en algunas situaciones hipotéticas, pero sufrir por eso no va a cambiar lo que es, ni va a hacer que deje de existir. Aún no he tenido el tiempo de sentarme a explorar creativamente, pero quiero hacerlo, siempre y cuando sea un proceso colaborativo entre humano e IA. Al final, cuando hago música es un proceso colaborativo entre humano y máquinas.

SEMANA: ¿Ha habido mucho cambio de ‘gear/equipamento’ a la hora de crear,/componer estas pistas? ¿Qué hardware y qué software lo acompañan/acompañaron?

Okraa: En cuanto a equipos en específico, no hubo demasiado cambio. Pero en cuanto al modo de trabajo, sí lo hubo. Busqué dejar de utilizar grillas y BPMs fijos. Es decir, el equivalente en música electrónica a tocar y grabar sin metrónomo.

Busqué dejar de utilizar grillas y BPMs fijos. Es decir, el equivalente en música electrónica a tocar y grabar sin metrónomo. Esto hizo el proceso de edición más complejo (también más creativo)...

Esto hizo el proceso de edición más complejo, pero experimentar con esa sensación del tiempo era una buena forma de explorar el concepto de que “El Tiempo es una Ilusión”. Estos cambios en el proceso de composición generaron muchos accidentes que despertaban más creatividad y llevaban las canciones a otros lugares. Fue un proceso muy intuitivo con el cual pude fluir e hizo la experiencia creativa una impredecible y estimulante para mí.

SEMANA: El año pasado, el Ballet de Charlotte, NC, incorporó su música a una obra del coreógrafo puertorriqueño Omar Román de Jesús. ¿Cómo vivió esa experiencia?

Okraa: Me gustó mucho. En mi casa nunca hubo alguien interesado en el ballet así que fue un mundo lejano. Desde que se publicó el 1994, bailarines de danza contemporánea subían videos a redes sociales bailando con ese álbum. Esa fue la primera vez que vi un acercamiento. Y desde el principio me sorprendió. Ver que lo que hago despierta la creatividad de otras personas me parece invaluable. Luego, ver que alguien así de talentoso creara una pieza de ballet inspirado en mi canción “Ola de Luz”, y que esto se presentara en el Ballet de Charlotte y Nueva York fue muy gratificante. No me la olía para nada pero me encantó verlo suceder.

Ha pasado por lugares icónicos, y pronto espera volver a la ciudad que lo vio nacer. | Foto: cortesía del artista

SEMANA: ¿Cuándo regresa a tocar en el país?

Okraa: Ahora mismo no lo sé. Pero tengo ganas de hacerlo pronto…Yo espero pueda darse algo para ir este año. Vamos a ver.

SEMANA: ¿Algo que quiera añadir sobre su arte estos días?