Algunos de los villanos más icónicos que han marcado la historia del cine y que todo amante del séptimo arte debería conocer

En la lista se encuentra Art the Clown, el antagonista principal de la franquicia de películas de terror “Terrifier”.

Redacción Cultura
18 de octubre de 2025, 12:58 p. m.
Villanos de películas
Personajes de películas de terror. | Foto: Créditos: Filmaffinity

Ser villano en una película, serie o cualquier otro proyecto audiovisual no parece ser tan malo como algunos creerían. De hecho, al representar fuerzas opuestas que generan conflicto, temor u otras emociones intensas, muchos de estos personales a lo largo de la historia del cine han dejado una huella imborrable con su impecable actuación.

En este contexto, elegir a los villanos más icónicos no es tarea sencilla, pues la lista podría ser bastante extensa según la perspectiva de los espectadores y críticos.

Aún así, hay algunos que han causado más impacto de otros e, incluso, se han mantenido en el tiempo generando esa mezcla de emociones fuertes que todo gran villano podría despertar, como es el caso de Freddy Krueger, de la serie de películas de terror A Nightmare on Elm Street, creada por Wes Craven.

Este aniquilador de adolescentes es ese personaje que muchos recuerdan por estar presente en los sueños de sus víctimas causando su muerte en la realidad, marcando un antes y un después dentro del género del slasher.

Freddy Krueger
Freddy Krueger, un asesino de aspecto terrible y con el rostro quemado . | Foto: Créditos: Filmaffinity

Chucky

El segundo villano que ha dejado huella es el muñeco llamado Chucky, el antagonista principal de la saga de películas de terror Child’s Play (Muñeco Diabólico).

La historia de este “juguete” indica que fue poseído mediante magia vudú por el alma del asesino en serie Charles Lee Ray. Desde entonces Chucky busca transferir su alma a un cuerpo humano para recuperar su forma.

Chucky
Chucky near flames in a scene from the film 'Child's Play', 1988. (Photo by United Artists/Getty Images) | Foto: Getty Images

Leatherface y su máscara de piel

¿Lo recuerda? Se trata de una de las figuras más temidas en la historia del cine, que hace parte de la serie de películas de The Texas Chainsaw Massacre (La Matanza de Texas), creada por Tobe Hooper y Kim Henkel.

Michael Myers

Protagonista de la saga “Halloween”, creada por John Carpenter y debutando en 1978. Este personaje es un asesino en serie mudo y sin emociones, recordado por llevar una máscara blanca sin expresiones y por su implacable y casi sobrenatural capacidad para matar.

Pennywise (‘It’)

Esta criatura maligna disfrazada de payaso bailarín, ha dejado una huella imborrable en varias generaciones. Según la historia, Pennywise llegó a la Tierra en forma de un meteorito en tiempos prehistóricos y se alimenta del miedo de los humano.

Estas son las películas más vistas de Stephen King.
Estas son las películas más vistas de Stephen King. | Foto: IT - Stephen King
Pinhead

Pinhead es el principal antagonista de la saga de películas “Hellraiser”, creada por el novelista y cineasta Clive Barker. Se caracteriza por su apariencia siendo un hombre calvo vestido de cuero negro con numerosos clavos insertados en su cabeza formando una cuadrícula.

Art the Clown

En la lista no puede faltar Art the Clown, el principal antagonista de la franquicia de terror “Terrifier”, creada por el director y artista de efectos especiales Damien Leone.

Su primera aparición fue en 2008 en el cortometraje “The 9th Circle” y ganó notoriedad con la película antológica “All Hallows’ Eve” (2013) y luego como protagonista en las películas “Terrifier” (2016), “Terrifier 2” y “Terrifier 3”.

