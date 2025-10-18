Ir a cine siempre será un buen plan de fin de semana para quienes buscan descansar de los compromisos diarios y disfrutar nuevas historias en esas salas oscuras y con sonidos envolventes que, en cuestión de segundos, dan paso a mundos distintos.

Así que si planea vivir esta experiencia durante el tercer fin de semana de octubre, a continuación encontrará cuales son esos estrenos esperados en Cine Colombia para ver en Bogotá, duración, género y a partir de qué edad están disponibles para los espectadores, según datos de la plataforma Filmaffinity.

La Máquina (The Smashing Machine)

Género: Drama

Drama Duración: 123 minutos

123 minutos Clasificación: 12 Años

12 Años Director: Benny Safdie

Sinopsis: La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

Llega a las salas de cine la historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson). | Foto: Créditos: Filmaffinity

En el reparto se encuentran: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazanby, entre otras estrellas de la pantalla grande.

Teléfono Negro 2 (The Black Phone 2)

Género: Thriller

Thriller Duración: 114 minutos

114 minutos Clasificación: 12 Años

12 Años Director: Scott Derrickson

Sinopsis: Hace cuatro años, Finn, de 13 años, mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor. Pero el verdadero mal trasciende la muerte… y el teléfono vuelve a sonar.

Los actores principales son Keanu Reeves, Blanca Araceli y Aziz Ansari.

Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

Género: Comedia

Comedia Duración: 98 minutos

98 minutos Clasificación: 12 Años

12 Años Director: Aziz Ansari

Sinopsis: Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas…

En la lista de actores detrás de esta cinta se destacan: Keanu Reeves, Blanca Araceli y Aziz Ansari.

Película Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) | Foto: Créditos: Filmaffinity

Tlatoani

Género: Musical

Musical Duración: 72 minutos

72 minutos Clasificación: 12 Años

12 Años Director: Carlos Ballarta

Sinopsis: Carlos Ballarta aborda la identidad latinoamericana, el capitalismo, la izquierda y la derecha en la política. Mal, pero lo aborda. ¡Ah! Y al final se burla un poquito de él mismo.