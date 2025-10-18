Suscribirse

Los estrenos más esperados en Cine Colombia este fin de semana en Bogotá: drama, comedia y música

En total, son cuatro estrenos imperdibles. Conozca su clasificación, duración y más detalles.

Redacción Cultura
18 de octubre de 2025, 11:07 a. m.
Espectadores en sala de cine
Cuatro estrenos disponibles en Cine Colombia para ver este fin de semana de octubre | Foto: Getty Images

Ir a cine siempre será un buen plan de fin de semana para quienes buscan descansar de los compromisos diarios y disfrutar nuevas historias en esas salas oscuras y con sonidos envolventes que, en cuestión de segundos, dan paso a mundos distintos.

Así que si planea vivir esta experiencia durante el tercer fin de semana de octubre, a continuación encontrará cuales son esos estrenos esperados en Cine Colombia para ver en Bogotá, duración, género y a partir de qué edad están disponibles para los espectadores, según datos de la plataforma Filmaffinity.

Contexto: Sobre ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier, y por qué fue la mejor película del BIFF

La Máquina (The Smashing Machine)

  • Género: Drama
  • Duración: 123 minutos
  • Clasificación: 12 Años
  • Director: Benny Safdie

Sinopsis: La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

La Máquina (The Smashing Machine)
Llega a las salas de cine la historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson). | Foto: Créditos: Filmaffinity

En el reparto se encuentran: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazanby, entre otras estrellas de la pantalla grande.

Teléfono Negro 2 (The Black Phone 2)

  • Género: Thriller
  • Duración: 114 minutos
  • Clasificación: 12 Años
  • Director: Scott Derrickson

Sinopsis: Hace cuatro años, Finn, de 13 años, mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor. Pero el verdadero mal trasciende la muerte… y el teléfono vuelve a sonar.

Los actores principales son Keanu Reeves, Blanca Araceli y Aziz Ansari.

Teléfono Negro 2 | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

  • Género: Comedia
  • Duración: 98 minutos
  • Clasificación: 12 Años
  • Director: Aziz Ansari

Sinopsis: Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas…

En la lista de actores detrás de esta cinta se destacan: Keanu Reeves, Blanca Araceli y Aziz Ansari.

Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)
Película Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune) | Foto: Créditos: Filmaffinity

Tlatoani

  • Género: Musical
  • Duración: 72 minutos
  • Clasificación: 12 Años
  • Director: Carlos Ballarta

Sinopsis: Carlos Ballarta aborda la identidad latinoamericana, el capitalismo, la izquierda y la derecha en la política. Mal, pero lo aborda. ¡Ah! Y al final se burla un poquito de él mismo.

¿Preparado para elegir su favorita? Recuerde que cada una promete una experiencia distinta, pero la elección depende de sus preferencias.

CARLOS BALLARTA: TLATOANI | TRÁILER

