“Para mí este es un disco de aguante: aguantar la presión, aguantar la responsabilidad, las ganas de llorar, aguantar en una relación, aguantar la ansiedad en el pecho, la ausencia, la soledad, la rabia, la tristeza, la mirada enemiga del espejo, y con todo ello aguantarse a una misma. Y en ese momento que parece que todo va a explotar, existe la suerte: este trabajo que permite aligerar el peso, las amigas, la gente que te quiere, la propia madurez de una. Un cuerpo que permite que ocurra todo: ver que no era lo que parecía, que no era un río sin cauce, que no había que pagar el precio que pedían, sino que todo esto debe ser distinto, que esto también pasará, y aunque el pasado duela a veces, aunque el cuerpo tenga miedo, después de todo tiene que haber bien cerca una salida, que no es eterno estar a la deriva”, expresa la artista.