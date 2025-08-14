Suscribirse

Bob Odenkirk vuelve a la acción en ‘Nadie 2′: “Sharon Stone me recuerda mucho a Bryan Cranston”

En este próximo estreno, secuela del exitoso thriller que conquistó la taquilla en 2021, el actor de ‘Better Call Saul’ y ‘Breaking Bad’ vuelve a interpretar un inesperado héroe de acción.

Redacción Cultura
14 de agosto de 2025, 7:06 p. m.
Nadie 2
'Nadie 2', es acción y es comedia negra en poco más de hora y media. Llega el 21 de agosto a cines del país. | Foto: Universal Pictures

El letal Hutch Mansell regresa a la gran pantalla. Bob Odenkirk vuelve a ponerse en la piel de este singular héroe de acción en Nadie 2, secuela del exitoso thriller que en 2021 conquistó la taquilla a nivel mundial. La película, dirigida por Timo Tjahjanto, responsable de títulos como The Night Comes for Us o V/H/S/2, se estrena en los cines colombianos el próximo jueves, 21 de agosto.

Contexto: “Un western del Chicamocha, no de Leone”: reseña de la imperdible ‘Adiós al amigo’ de Iván David Gaona

Para Odenkirk, volver a encarnar a Hutch ha sido como revisitar parte de su pasado. “Me identifico con él. En muchos sentidos, hay componentes del personaje que son míos. El pueblo de Nadie 2 está inspirado en las vacaciones que viví de niño”, afirma el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Según explica Odenkirk, su familia apenas podía costearse unas vacaciones. “Éramos siete hermanos y no podíamos permitirnos irnos de vacaciones, pero sí lo hicimos en dos ocasiones. Una vez a la feria estatal y, unos años antes, a un lugar llamado Wisconsin Dells. Nos alojamos allí, montamos en los duck boats, como en la película, había un espectáculo acuático y cosas así”, señala.

Nadie 2
Sharon Stone encarna a una despiadada líder criminal en la cinta. | Foto: Universal Pictures

El intérprete destaca además el privilegio de trabajar con una estrella como Sharon Stone, quien encarna a una despiadada líder criminal en la cinta. Incluso la compara con antiguos compañeros de reparto de las exitosas series de televisión Better Call Saul y Breaking Bad. “Sharon es la mejor. Muy formal, me recuerda mucho a Bryan Cranston y Rhea Seehorn. Desde el primer momento entendí lo en serio que se tomaba el trabajo, y ofreció una interpretación estupenda”, señala.

Nadie 2 – Tráiler oficial 2 (Universal Pictures) HD

Vacaciones familiares caóticas

En Nadie 2, cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales.

Pese a disfrutar como siempre de la faceta más trepidante y física de su profesión, Hutch y su esposa Becca se sienten agotados y distanciados. Para intentar remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano Harry cuando eran pequeños. Acompañados del padre de Hutch, la familia llega a la pequeña localidad turística de Plummerville con ganas de disfrutar de un merecido y soleado descanso.

“Tenemos a un matrimonio que intenta lidiar con la conciliación entre vida laboral y personal, y es difícil saber cuándo parar, cuándo centrarse en la familia y cuándo estar juntos de verdad, con la mente puesta en compartir tiempo con tus seres queridos”, explica Odenkirk.

Nadie 2
El shaolín creador del Wu-Tang Clan, RZA, suma sus dotes actorales. | Foto: Universal Pictures

Connie Nielsen, por su parte, subraya el realismo de la pareja protagonista. “No son la típica pareja perfecta de Disney. Tienen problemas y desacuerdos, pero se responsabilizan y se apoyan mutuamente. Trabajan en lo mismo: mantener a salvo y unida esa hermosa entidad que es su familia. Creo que eso es lo que la gente siente al ver la película”, afirma.

Contexto: Wim Wenders, el cine y el “arte de estar perdido”

La actriz recuerda con humor sus propias vacaciones familiares caóticas. “Éramos cuatro hermanos y era una locura. En vacaciones todo era un caos. Casi perdimos a uno de mis hermanos en el río y tuvimos que atar al más pequeño con una cuerda porque se escapaba. Era un caos total, pero ese caos, en realidad, también es la libertad propia de las vacaciones. Me encanta”, relata.

Los actores Christopher Lloyd, RZA, Sharon Stone, Colin Hanks, Michael Ironside y Colin Salmon, entre otros, completan el reparto de Nadie 2.

*Con información de EuropaPress

