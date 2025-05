En ese sentido hablamos con Juan Thomas Cano Morla, quien vio llevada al extremo en el montaje su capacidad de encadenar escenas y secuencias del tremendo documental, Fillos do vento: A Rapa (2025), el que trabaja hace ocho años.

'Fillos do vento: A Rapa' (2025) | Foto: Cinexin Studios

Vale decir que a Cannes llevan una versión de Fillos do vento adaptada como experiencia inmersiva, de media hora, en competencia oficial con otras nueve producciones . Esa traducción a otro idioma los exigió, pero los dejó muy satisfechos, y aquí nos cuenta por qué.

Juan Thomas Cano: El proyecto se llama Fillos de Vento , es una experiencia inmersiva que nace de un proyecto más grande, un largometraje documental que también tiene como título Fillos do vento: A Rapa , en el que llevamos trabajando años con el director.

J.C.: Yo soy realizador audiovisual de profesión y vivo hace dos años en en Nueva York. He trabajado en muchos proyectos, con publicidad, en televisión y en otros documentales. Hace mucho conocí al director español y gallego Brais Revaldería, un icono en el mundo audiovisual como director (ha trabajado con proyectos enormes, con HBO, en Juego de Tronos , en Westworld ). Hace varios años trabajo con él. Empezamos con cosas pequeñas y ya después se volvieron un poco más grandes.

'Fillos do vento: A Rapa' (2025) retrata 'A Rapa das Bestas'. | Foto: Cinexin Studios

J.C.: Empezamos a trabajar en Fillos do vento hace 8 años. Inicialmente era concebido como un documental tradicional, pero el director, hace un par de meses, conoció unas personas en Nueva York que tenían estos espacios inmersivos: cuartos en los que tú llegas y proyectas una imagen así como 360, y en todas las paredes del cuarto tienes imagen. A Brais le encantó la idea y dijo “¿Por qué no hacemos de Fillos do vento una exhibición en ese espacio en Nueva York?”. Así que hicimos unas pruebas, lo vimos y nos pareció superinteresante. Después de las pruebas, el director viajó a Europa y conoció unas personas de Cannes, y nos supo de la convocatoria abierta para experiencias inmersivas. Entonces reunió a todo el equipo y dijo: “Tenemos que movernos con esto de Cannes”. Y bueno, a correr todos para mandar los documentos. Lo hicimos lo mejor posible, con una propuesta sólida, y Cannes finalmente seleccionó el proyecto como parte de la competencia inmersiva.