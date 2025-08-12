Suscribirse

Difusión cultural

Colectivo Sonoro celebrará su décimo aniversario con la exposición fotográfica ’10 años desde la primera fila’

Periodismo, fotografía, video y diseño se han juntado en este espacio que durante más de una década

Redacción Arcadia
12 de agosto de 2025, 12:51 p. m.
Colectivo Sonoro celebrará su décimo aniversario con '10 años desde la primera fila'.
Colectivo Sonoro celebrará su décimo aniversario con '10 años desde la primera fila'. | Foto: Colectivo Sonoro

El medio de comunicación musical independiente colombiano Colectivo Sonoro cumple diez años creando cultura a través de la música alternativa. Periodismo, fotografía, video y diseño se han juntado en este espacio que durante más de una década se ha encargado de presentar contenidos con un lenguaje fresco, innovador y directo.

Contexto: Ana Tijoux lidera el notable cartel de Hip Hop al Parque 2025: aquí, todo lo que necesita saber del evento

Por eso, el medio de comunicación digital fundado en 2015 por Marcela Giraldo, Julián Cabrera, Jhon Paz y Diego Báez realizará la exposición fotográfica inspirada en la música en vivo 10 años desde la primera fila; los próximos 29 y 30 de agosto en La Casa Rosada en San Felipe (Carrera 22 # 75 – 18) en Bogotá.

Una década después, este proyecto sigue latente y, aunque aún no vivimos de esto, es este Colectivo el que nos mantiene

“Así es amigos. Llegamos a 10 años de existencia digital hablando de la música que nos gusta. Colectivo Sonoro nació con la intención de ser un medio digital que se encargara de contar las historias y noticias de artistas de Colombia y de Latinoamérica y en donde amigos cercanos, aliados y colaboradores pudieran participar desde la creación de textos, fotos y videos. Una década después, este proyecto sigue latente y, aunque aún no vivimos de esto, es este Colectivo el que nos mantiene”, comenta el Colectivo Sonoro.

Contexto: ‘Halloween indie’: Bloc Party, Primal Scream, Superlitio, Nicolás y los Fumadores y Lolabúm disfrazarán la capital

Este 29 y 30 de agosto en La Casa Rosada en San Felipe (Carrera 22 # 75 – 18) en Bogotá, la música unirá, pero de una manera diferente. 18 fotógrafos colombianos eligieron lo que representa para ellos la música en vivo a través de una foto de un artista o banda en tarima. El resultado hará parte de la exposición 10 años desde la primera fila; con la que todos los amantes de la música y los conciertos están invitados a hacer parte del aniversario.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Colectivo Sonoro celebrará su décimo aniversario con '10 años desde la primera fila'.
Colectivo Sonoro celebrará su décimo aniversario con '10 años desde la primera fila'. | Foto: Colectivo Sonoro

La muestra será de entrada libre y estará abierta al público desde el viernes 29 de agosto a partir de las 6:00 p.m.

El sábado 30, además de la muestra fotográfica, tres DJs acompañarán la celebración de los 10 años de Colectivo Sonoro: Juan Jaramillo con un set que tendrá algo de rock, punk y esos himnos latinos infaltables del rock; Mauricio Pérez quien viajará a los tiempos ochenteros del rock y el new wave y Andrey RaBoombox con una tanda complementaria de punk y ska.

Contexto: ‘Loserville’: Limp Bizkit, 311 y Yungblud lideran un cartel que alterna sangre joven con experiencia contundente

Estén pendientes de colectivosonoro.com y de sus redes sociales donde se revelará el line up de fotógrafos confirmados y más información del evento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

medios de comunicaciónIndependientes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.