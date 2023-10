¿Cómo orar a la virgen para pedir un favor especial?

“¡Oh María, Virgen Soberana, gloria de los justos, hija humildísima del Padre, madre purísima del hijo, esposa amadísima del Espíritu Santo! Yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas. María, llena de bondad y clemencia, me acerco a ti y te invoco en estas horas de amargura para implorar tus favores.

Trono de sabiduría y océano de bondad, alcánzanos que el Espíritu Santo forme en nuestro corazón un nido en que repose para siempre. Alcánzame lo que tanto me hace falta, lo que con todo el fervor de mi alma te pido, por los merecimientos de Jesús y los tuyos, si es para gloria de la Trinidad Santísima y bien de mi alma.

Acudo a ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios. (Hacer la petición con inmensa confianza) Y, aunque para mí es casi imposible de conseguir, en tu mano está el concedérmela, y de este modo pueda yo ver resueltas las dificultades, preocupaciones y dolor que me provoca esta situación angustiosa.