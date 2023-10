¿Cómo pedirle a San Antonio un milagro de amor?

Oración a san Antonio para encontrar el amor verdadero

Te imploro que por favor me hagas una persona merecedora de tener esa dicha, la dicha de conocer a alguien que desee pasar su vida al lado de la mía. Deseo poder localizar ese amor que me acompañe para siempre.

Te suplico que me asistas a lograr ese complemento que me hace falta, esa ánima gemela que dios tiene dispuesta para mí. Deseo que me asistas a lograr encontrar a esa persona que espera por mí y que asimismo piensa en mí.