¿Cuál es el salmo para alejar a los enemigos?

Es inevitable conocer o cruzarse en el camino con personas que no tengan buenas intensiones y que puedan hacer daño . Sin embargo, depende de cada quién saber alejarlo y evitar volvérselo a encontrar o seguir dejando que regrese.

En los Salmos existen varios que hablan de esta fuerza de alejar a los que no tiene buenas intenciones y uno de estos es el Salmo 59 en el que David le pide al Señor que lo libere de sus enemigos.

Salmo 59 para sacar a alguien de la vida y evitar que haga daño

“1 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

5 Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones; no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah

7 He aquí proferirán con su boca; espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿Quién oye?

10 Mi Dios, en su misericordia, irá delante de mí. Dios me hará ver a mis enemigos.

11 No los mates, para que mi pueblo no olvide; hazlos vagar con tu poder y abátelos, oh Señor, escudo nuestro.