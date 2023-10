¿Cuál es el salmo que habla sobre la confianza absoluta en Dios?

Salmo 27 - Confianza absoluta de Dios

5 Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo; en lo secreto de su tienda me ocultará; sobre una roca me pondrá en alto.

9. No escondas tu rostro de mí; no rechaces con ira a tu siervo; tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación.