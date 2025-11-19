Suscribirse

CULTURA

Cuatro joyas gastronómicas de Colombia fueron elegidas entre las mejores de Latinoamérica este año; ¿dónde quedan?

Los mejores lugares para ir a disfrutar en familia, amigos o pareja.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
20 de noviembre de 2025, 2:18 a. m.
Los cuatro mejores restaurantes colombianos en Latinoamérica.
Los cuatro mejores restaurantes colombianos en Latinoamérica. | Foto: Tomada de Débora / ODA

En Colombia, como en muchos lugares del mundo, uno de los planes preferidos por la mayoría es salir a disfrutar de buena comida, sin importar si es entre semana o el fin de semana. Además, el país ofrece una amplia oferta gastronómica para probar nuevos sabores, lo que que se ha convertido en una de las actividades favoritas.

Comer en restaurantes no solo es un plan sencillo y accesible, sino también es una forma de compartir tiempo con amigos o familia. Por eso, cada vez más personas buscan lugares con propuestas diferentes, buenos precios y ambientes agradables.

Contexto: Este jueves 20 de noviembre, los museos del Centro Histórico de Bogotá ofrecen tres recorridos gratuitos

Dentro de esa amplia variedad, hay restaurantes que destacan por su calidad y se han ganado la preferencia del público, por eso William Reed, un reconocido empresario que creo una lista que califica a los mejores de la industria.

‘The World’s 50 Best Restaurants’ es una lista anual que clasifica a los 50 mejores restaurantes del mundo, elaborada a partir de los votos de más de mil expertos internacionales como: chefs, periodistas gastronómicos y profesionales de la industria, quienes eligen según sus propias experiencias recientes. Su objetivo es destacar las tendencias más influyentes de la alta cocina global y darle visibilidad a los restaurantes más innovadores y sobresalientes del momento.

'The World's 50 best restaurants'.
'The World's 50 best restaurants'. | Foto: Tomada de 'The World's 50 best restaurants'

Estos son los cuatro restaurantes que fueron escogidos entre los mejores de Latinoamérica

En la famosa lista se encuentra Sambobi Bistró Local, que ocupa el puesto número 98, ubicado en la ciudad de Medellín y se enfoca en la comida local y sostenible, que busca destacar los ingredientes de los agricultores. Además, evita el uso de botellas plásticas y utiliza empaques biodegradables.

En el puesto 96, está Selma, un proyecto del chef Álvaro Clavijo, ubicado en la capital, en una casa antigua de Chapinero, y su propuesta gastronómica está inspirada en el Mediterráneo, pero utiliza productos colombianos.

Contexto: Las 10 mejores películas de acción en Netflix que debería ver: reconocidos actores protagonizan estas producciones

El número 85 es otro restaurante localizado en Bogotá. Débora, fundado por Jacobo Bonilla, Valentino Galán y Laura García, que combina el arte y la gastronomía, en donde usan técnicas modernas para reinterpretar los sabores de la ciudad y rendirle homenaje. También busca contar historias a través de sus platos y se inspira en lugares como Chapinero, La Macarena y El 20 de Julio.

Por último, Oda, un restaurante de cocina de autor, que al igual que los demás, le apuesta a los sabores locales con los que ofrece una experiencia única y utiliza ingredientes de huertas urbanas. Este restaurante se encuentra en el puesto 76 y está catalogado como alta cocina, que también le rinde homenaje al país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla del grupo A en Liga BetPlay luego del Junior vs. Medellín: aviso a Nacional y América

2. El guiño de James Rodríguez a Mbappé y Francia que ya calienta el amistoso del próximo marzo: “Ya vendrá”

3. Donald Trump anuncia primer cara a cara con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, uno de sus mayores opositores

4. Trump aprueba la contratación de empleados extranjeros para estos trabajos: conozca la condiciones para aplicar

5. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ rompió una de las reglas y su equipo fue sancionado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RestaurantesRestaurantes en BogotáRestaurantes en Medellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.