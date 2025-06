Sonidos propios y de otros

Todo menos pequeña

En 2021, el álbum Sometimes I Might Be Introvert, fue galardonado con el Mercury Music Prize, y la catapultó a los cinco primeros puestos de la Official Albums Chart del Reino Unido. En 2022, el lanzamiento sorpresa de NO THANK YOU, un disco profundamente honesto y a la vez absolutamente propulsivo, cimentó aún más su paso sonoro.