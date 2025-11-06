El artista español Luis Fercán llega por primera vez a Colombia, a ofrecer a sus seguidores un encuentro en un formato musical íntimo, el próximo 13 de noviembre. La visita se da en el marco de la gira Postales Perdidas, en la que presentará sus recientes lanzamientos y repasará su discografía.

Fercán interpretará, sin duda, “Frexulfe”, la canción que lanzó la semana pasada, alusiva al nombre de una playa de Asturias a la que le tiene mucho cariño, pero, sobre todo, un lugar seguro para él.

Así suena Luis Fercán

Defensor de los formatos de sala donde la cercanía permite que la canción respire y el público entre en la historia y le dé su atención, el artista brindará un concierto en el que prima la escucha y el detalle: voz, guitarra y un repertorio que se sostiene en la letra y en la melodía.

La escritura de Fercán nace de experiencias personales, de mirar lo cotidiano con paciencia, y de un vínculo profundo con Galicia, que aparece como territorio, memoria y ritmo de vida. Esa forma de hacer e interpretar canciones clara, directa y sin adornos innecesarios guía también su presente creativo y su llegada a Bogotá.

El gallego inició su carrera en solitario en 2016 y publicó su primer LP, Grieta, en 2018. En 2019 lanzó el EP Furias, cuyo sencillo “110″ superó los tres millones de reproducciones, y en 2021 presentó Canciones completas desde una casa vacía. Desde entonces ha realizado más de cien conciertos en España y Portugal y abrió su camino en Latinoamérica con una primera gira en México.

En 2023 editó Postales Perdidas y en 2024 llevó el repertorio a más de 30 ciudades y a escenarios de festivales, cerrando el año con dos funciones agotadas en el Teatro Lara de Madrid. En 2025, Fercán ha girado por España y actualmente se encuentra en una gira latinoamericana que pasa por Argentina, Chile, Colombia y México, que incorpora nuevos adelantos a su directo y prepara el siguiente trabajo de estudio. La cita cercana con él es en Casa Kilele (Bogotá, Cl. 28a #16a-31), el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m.

Puede adquirir entradas en este enlace.

Leiva: más desde Iberia para 2026

De parte de Flora Music se anunció esta semana que Leiva, una figura efervescente y carismática del rock español, traerá a Bogotá su exitoso Tour Gigante, el 21 de enero de 2026. El madrileño visitará Colombia por primera vez en su carrera, con un concierto único en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

El anuncio llega en un momento feliz para el madrileño, quien actualmente cierra su gira por España donde su tour ha logrado sold out en tiempo récord en plazas como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Sanxenxo y Barcelona. Si de algo se precia Leiva es de su conexión con el público, y la venta de boletería dice que ese interés es recíproco.

Así suena Leiva

Desde 2012, Leiva (Miguel Conejo Torre) ha presentando una serie de álbumes galardonados, como Diciembre, Pólvora, Monstruos y Nuclear, que han obtenido certificaciones de platino y nominaciones a los Latin Grammy. Y llegará a Colombia sabiendo que su álbum más reciente, Gigante, logró la primera posición en lista de ventas en su primera semana de publicación, batiendo récords de streaming y consolidándose como un hito para el rock español contemporáneo.

Además, el artista viene de estrenar el documental Hasta que me quede sin voz en el Festival de Cine de San Sebastián, y la película cuenta con una canción original compuesta y producida por él.