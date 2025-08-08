Suscribirse

Arte

El colectivo artístico teamLab inaugurará un nuevo museo, teamLab Biovortex Kyoto, el más grande a la fecha

El 7 de octubre de 2025, en Japón, esta unión global de especialistas en varias disciplinas alcanza un nuevo hito. Nace en la fusión entre vanguardia artística y urbanismo.

Redacción Arcadia
8 de agosto de 2025, 8:12 p. m.
teamLab, Forest of Resonating Lamps: One Stroke - Fire, 2016-, Interactive Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi, Production Support: Hirohito Saito (OryZa Design), Shinya Yoshida (SYD INC.) © teamLab, courtesy Pace Gallery
teamLab, 'Forest of Resonating Lamps: One Stroke - Fire', 2016-, Interactive Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi, Production Support: Hirohito Saito (OryZa Design), Shinya Yoshida (SYD INC.) © teamLab, courtesy Pace Gallery | Foto: teamLab, Forest of Resonating Lamps: One Stroke - Fire © teamLab

Fundado en 2001, teamLab es un colectivo artístico internacional cuya práctica colaborativa navega la confluencia entre el arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.

A través de su arte, este grupo interdisciplinario de especialistas —que incluye artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos— pretende explorar la relación entre el yo y el mundo, así como nuevas formas de percepción.

Contexto: Abren convocatorias que impulsan la proyección de animación, videojuegos y contenidos inmersivos en Bogotá

“Para comprender el mundo que los rodea, las personas lo separan en entidades independientes, con límites percibidos entre ellas”, explica el grupo en su misión. “Lo que teamLab busca trascender es precisamente esos límites en la percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo”. Para este grupo, entonces, “todo existe en una continuidad extensa, frágil y, sin embargo, milagrosa, sin fronteras”.

Las exposiciones de teamLab se han presentado en ciudades de todo el mundo, incluyendo Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

Sus museos y exposiciones permanentes a gran escala incluyen teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Phenomena Abu Dhabi en Abu Dabi, teamLab Borderless Jeddah en Yeda y teamLab SuperNature Macao, con próximas aperturas en Kioto y Hamburgo.

teamLab, Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains, 2024, Interactive Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi, Production Support: Hirohito Saito (OryZa Design), Shinya Yoshida (SYD INC.) © teamLab, courtesy Pace Gallery
teamLab, Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains, 2024, Interactive Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi, Production Support: Hirohito Saito (OryZa Design), Shinya Yoshida (SYD INC.) © teamLab, courtesy Pace Gallery | Foto: teamLab, Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains © teamLab

La noticia es precisamente esa. En pocas semanas, teamLab conjura su mayor espacio a la fecha. El teamLab Biovortex Kyoto, el nuevo museo de arte permanente del colectivo artístico teamLab, se inaugurará el 7 de octubre de 2025 en Minami-ku, Kioto, como parte del Kyoto Station Southeast Area Project.

Este proyecto, realizado en colaboración con varias empresas con sede en Kioto y Osaka, consiste en establecer y operar un complejo en terrenos municipales en la zona sureste de la estación de Kioto. El complejo aspira a ser un “centro creativo para la generación y difusión de nuevo valor”, con planes que incluyen un complejo cultural que albergará el museo de arte de teamLab y un centro de arte, entre otras atracciones.

En ese marco se abrirá el museo, el más grande de teamLab en Japón, con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.

Nuevo arte

Como preparación para la inauguración del museo, teamLab está creando varias obras de arte nuevas, incluyendo piezas inéditas en Japón. Entre las primeras obras que se han presentado para formar parte del nuevo museo, se encuentran las siguientes: Massless Amorphous Sculpture ,Morphing Continuum,The Eternal Universe of Words,The Way of Birds y Forest of Resonating Lamps.

Contexto: El MinCulturas plantea el 47 Salón Nacional de Artistas en el Cauca, “una asamblea de mundos posibles”

Massless Amorphous Sculpture es una inmensa escultura flotante creada por un entorno distinto que produce fenómenos basados en el concepto de teamLab Environmental Phenomena. La pieza se exhibe actualmente en exposiciones en Abu Dabi, teamLab Phenomena y el centro de arte de Miami, y se presentará por primera vez en Japón.

Por si de casualidad se le crua un viaje a Japón, las entradas ya están disponibles en la web oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/.

teamLab, Morphing Continuum, 2025, Installation, Sound: Hideaki Takahashi © teamLab, courtesy Pace Gallery *Reference Image
teamLab, Morphing Continuum, 2025, Installation, Sound: Hideaki Takahashi © teamLab, courtesy Pace Gallery *Reference Image | Foto: teamLab, Morphing Continuum © teamLab

A través de este proyecto, teamLab busca apoyar la visión de la ciudad de Kioto para el desarrollo urbano en la zona sureste de la estación de Kioto, centrada en la cultura, el arte y la juventud. El arte y el urbanismo, unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

2. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

3. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

4. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

5. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArteJapónVanguardia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.