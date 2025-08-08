Arte
El colectivo artístico teamLab inaugurará un nuevo museo, teamLab Biovortex Kyoto, el más grande a la fecha
El 7 de octubre de 2025, en Japón, esta unión global de especialistas en varias disciplinas alcanza un nuevo hito. Nace en la fusión entre vanguardia artística y urbanismo.
Fundado en 2001, teamLab es un colectivo artístico internacional cuya práctica colaborativa navega la confluencia entre el arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.
A través de su arte, este grupo interdisciplinario de especialistas —que incluye artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos— pretende explorar la relación entre el yo y el mundo, así como nuevas formas de percepción.
“Para comprender el mundo que los rodea, las personas lo separan en entidades independientes, con límites percibidos entre ellas”, explica el grupo en su misión. “Lo que teamLab busca trascender es precisamente esos límites en la percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo”. Para este grupo, entonces, “todo existe en una continuidad extensa, frágil y, sin embargo, milagrosa, sin fronteras”.
Las exposiciones de teamLab se han presentado en ciudades de todo el mundo, incluyendo Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras.
Sus museos y exposiciones permanentes a gran escala incluyen teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Phenomena Abu Dhabi en Abu Dabi, teamLab Borderless Jeddah en Yeda y teamLab SuperNature Macao, con próximas aperturas en Kioto y Hamburgo.
La noticia es precisamente esa. En pocas semanas, teamLab conjura su mayor espacio a la fecha. El teamLab Biovortex Kyoto, el nuevo museo de arte permanente del colectivo artístico teamLab, se inaugurará el 7 de octubre de 2025 en Minami-ku, Kioto, como parte del Kyoto Station Southeast Area Project.
Este proyecto, realizado en colaboración con varias empresas con sede en Kioto y Osaka, consiste en establecer y operar un complejo en terrenos municipales en la zona sureste de la estación de Kioto. El complejo aspira a ser un “centro creativo para la generación y difusión de nuevo valor”, con planes que incluyen un complejo cultural que albergará el museo de arte de teamLab y un centro de arte, entre otras atracciones.
En ese marco se abrirá el museo, el más grande de teamLab en Japón, con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.
Nuevo arte
Como preparación para la inauguración del museo, teamLab está creando varias obras de arte nuevas, incluyendo piezas inéditas en Japón. Entre las primeras obras que se han presentado para formar parte del nuevo museo, se encuentran las siguientes: Massless Amorphous Sculpture ,Morphing Continuum,The Eternal Universe of Words,The Way of Birds y Forest of Resonating Lamps.
Massless Amorphous Sculpture es una inmensa escultura flotante creada por un entorno distinto que produce fenómenos basados en el concepto de teamLab Environmental Phenomena. La pieza se exhibe actualmente en exposiciones en Abu Dabi, teamLab Phenomena y el centro de arte de Miami, y se presentará por primera vez en Japón.
Por si de casualidad se le crua un viaje a Japón, las entradas ya están disponibles en la web oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/.
A través de este proyecto, teamLab busca apoyar la visión de la ciudad de Kioto para el desarrollo urbano en la zona sureste de la estación de Kioto, centrada en la cultura, el arte y la juventud. El arte y el urbanismo, unidos.