‘El padre’, de Florian Zeller, en el Teatro Nacional: una mirada a la enfermedad a y su poesía

Hace unos meses se estrenó El padre , del dramaturgo Florian Zeller , quien en la actualidad es el autor francés más representado fuera de Francia (con más de cincuenta versiones a nivel mundial). La semana anterior me acerqué a ver esta versión, que cuenta con la actuación principal de Jairo Camargo, Marcela Mar y un elenco realmente envidiable . La obra, cuyo texto es una joya llena de procedimientos de gran valor técnico, me dejó un par de reflexiones. A continuación, comparto un poco de mi experiencia.

Años atrás, cuando el dramaturgo español José Sanchis Sinisterra dictó su conferencia sobre las tareas del teatro para el siglo XXI, quizás una de las demandas que más me llamó la atención fue en la que mencionaba que debíamos volcarnos como artistas a entender las enfermedades mentales ; a tratarlas como material poético dentro de nuestras obras y a darles un espacio posible de reflexión.

Con el tiempo, aquella invitación ha tomado una forma más clara para mí. Asistiendo a esta versión colombiana de El Padre , me encontré frente a una obra en la que florece todo un universo poético cuyo lenguaje solo es lo que puede ser gracias a la aparición de formas distintas de relacionarse con el mundo . La enfermedad, en este caso el Alzheimer, nos sitúa ante un lenguaje dislocado que se enfrenta a la realidad que conocemos desde otra perspectiva.

El paso del tiempo funciona aquí como nueva estrategia narrativa en la que somos invitados a estar activos como espectadores para poder juntar las partes y lograr dar sentido a una vida que está dando saltos entre distintos presentes. Jairo Camargo, actor que interpreta al Padre, nos conduce con sensibilidad por la angustia que evidentemente produce no poderse situar en la realidad . Su actuación es precisa, permitiéndonos enfrentarnos al terror que supone esta clase de vulnerabilidad sin que dejemos de ver la dulzura de lo que aquello también puede representar, ser frágil.

La obra parte de un juego muy atractivo, al enfrentarnos con el punto de vista del enfermo, y no nos permite olvidar que la enfermedad no es solamente una situación que padece él mismo, no; al situarnos frente a uno de sus roles sociales, quizás el último rol que podrá perder este hombre, estamos invitados a comprender que hay enfermedades que se padecen colectivamente.