El poderoso salmo para pedir protección en un viaje en avión

No cabe duda que viajar es una de las actividades preferidas por millones de personas en el mundo, que desean conocer otros lugares, culturas y tener nuevas experiencias .

Pese a ello, subirse a un avión y llegar a otra ciudad o país no es una tarea sencilla, debido a los temores que una persona puede experimentar en ese momento, lo que llega a dificultar el viaje. Sin embargo, esta experiencia no significar un ‘camino tormentoso’ si contamos con creencias religiosas o cristianas, las cuales permiten menguar los miedos y lograr que el trayecto sea más placentero .

Los salmos son, según el portal Aleteia, composiciones que alaban a la divinidad, pero que también son súplicas y lamentos. Además, el mencionado portal explica que estos no son tanto para pedir, sino para notar la grandeza y la bondad de Dios con nosotros.

Salmo 121 para la protección desde un avión

Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.