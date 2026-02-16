En el marco de la celebración de los 16 años de 280 Grados, su reconocido restaurante de asados a domicilio, el Chef Alex anuncia la continuidad de su viaje gastronómico por los sabores más representativos de Boyacá y de Parrilla con una nueva y ambiciosa propuesta: El Restaurante Privado del Chef, una experiencia exclusiva que marca el lanzamiento de su comedor privado en Bogotá.

Esta iniciativa nace como una plataforma para exaltar la cocina desde una mirada contemporánea, con dos líneas gastronómicas claramente definidas y cartas diseñadas previamente. Estas son:

*Cocina boyacense, reinterpretada con técnicas de alta cocina y profundo respeto por el producto local.

*Parrilla de autor, un homenaje al fuego, a los cortes seleccionados y a los sabores del territorio.

El Chef Alex continúa su exploración por los sabores y presenta “El Restaurante Privado del Chef” en Bogotá. Foto: cortesía Matic Feel Group / Chef Alex / A.P.I.

Al momento de realizar su reserva, los comensales conocerán de antemano el menú que se preparará el día de su visita, lo que garantiza una experiencia cuidadosamente planeada y ejecutada al más alto nivel.

La apertura oficial de esta propuesta se realizará el próximo 27 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m. en el comedor privado del Chef Alex, ubicado en la carrera 27 No. 73-97 en Bogotá, un espacio concebido para brindar cercanía, exclusividad y un servicio altamente personalizado.

'Mi Sueño', una creación del Chef Alex. Foto: cortesía Matic Feel Group / Chef Alex / A.P.I.

El Restaurante Privado del Chef está pensado para grupos de entre 2 y 18 personas, y busca convertirse en el escenario ideal para celebraciones especiales, encuentros corporativos o reuniones familiares, alrededor de una cocina con identidad, técnica y relato.

El Chef Alex señala que, de manera periódica, invitará a otros chefs a acompañarlo en esta experiencia, abriendo espacio para nuevas colaboraciones y propuestas gastronómicas dirigidas a los amantes de la buena mesa. En ocasiones especiales, estos encuentros darán vida a menús degustación con cartas definidas, que enriquecerán la oferta del restaurante privado y renovarán constantemente su propuesta culinaria.

“Queremos darle estatus a la cocina boyacense y de parrilla al mostrar su riqueza gastronómica y llevarla a un formato íntimo y sofisticado, donde cada plato cuente una historia del territorio”, afirma el Chef Alex.

Esta apuesta gastronómica utiliza el aniversario número 16 de 280 Grados como punto de partida para lanzar el concepto, ratificando la visión del chef y su equipo por seguir innovando, honrar los ingredientes locales y consolidarse como referentes de la parrilla de autor y la cocina colombiana contemporánea en formatos de alta exclusividad.

El Chef

Este cocinero y publicista, amante de vivir y ofrecer experiencias, suma más de 10 años de preparación y ha consolidado su marca personal y de asados a domicilio en Bogotá. “Lo que empezó en Argentina como una afición terminó siendo mi más grande pasión”, asegura este emprendedor, que no se guarda sus saberes, pues también enseña.

“Además de enseñar técnicas, me encanta crear experiencias y comunidad”, explica en su página web. “Con mis cursos busco transmitir mi amor por la cocina, con la precisión de cada técnica y el arte de emplatar. La cocina es un mundo mágico que merece ser explorado por todos, por eso, he diseñado nueve cursos de cocina, con diferentes técnicas, en medio de una experiencia cercana y personalizada, en la que personas de cualquier edad, tienen la oportunidad de cocinar, comer y conocer”.

*Mayor información y reservas en el whatsApp 300 3853732, en la página web chefalexandercorrea.com y en el instagram @alexcorreacocinero.