Suscribirse

CULTURA

El verdadero origen de la Navidad: de las tradiciones antiguas al festejo moderno

Una de las festividades más esperadas llegó y esta es su historia.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
3 de diciembre de 2025, 2:34 a. m.
Origen de la Navidad
Origen de la Navidad | Foto: Getty Images

La época decembrina es una de las más esperadas por millones de personas alrededor del mundo y en Colombia existen varias celebraciones durante este mes que se convierten en una excusa para compartir en familia, con la pareja o amigos.

Desde noviembre mucha gente empieza a prepararse para estas fechas, decoran sus casas por fuera y por dentro, incluso hacen algunas rituales o agüeros para la buena suerte o actividades que ya son tradición, como lo es: rezar la novena o decir algunas frases para recibir la Navidad.

Contexto: Las 10 películas románticas navideñas de Netflix para ver en la temporada decembrina

El verdadero origen de la Navidad, según la Iglesia católica

Aunque es una de las temporadas favoritas, pocos conocen el verdadero origen de esta tradición que comenzó hace siglos y que todavía sigue una de las más esperadas.

La Navidad es una celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo; sin embargo, según información publicada por National Geographic, no solo se trata de la llegada del hijo de Dios, sino que reúne más elementos históricos.

La explicación que menciona esta organización es que el 25 de diciembre coincide con la cristianización del dies solis invicti nati (día del nacimiento del sol invicto), una festividad que era popular en Imperio Romano y celebraba la aparición del Sol, y que también marcaba el inicio del invierno y anticipaba el renacer del verano.

Bolsa con canela
Rituales populares en Navidad | Foto: Getty Images/iStockphoto

La asociación entre este día y el nacimiento de Cristo apareció alrededor del año 221 d. C., cuando el historiador cristiano Sextus Julius Africanus la difundió. Gracias a ello, la fecha terminó por consolidarse en los siglos posteriores.

Lo sucedido hizo que, desde ese momento, dicha fiesta pagana tomara fuerza y fuera aceptada como la llegada del hijo de Dios y se empezara a relacionar el resurgimiento del Sol con el nacimiento de Jesús.

Esa postura evidenció una cierta contradicción en la Iglesia católica, que buscaba apropiarse de una celebración pagana mientras intentaba diferenciarse de esas creencias y tradiciones.

Contexto: Las 5 mejores películas románticas de Netflix que debería ver

También se dijo que otra interpretación mencionada por la Enciclopedia sugirió que la fecha surgió a partir de un razonamiento simbólico: el equinoccio de primavera (momento en el que se alinea el Sol con el ecuador celeste, haciendo que el día y la noche duren casi lo mismo en todo el planeta) y esto supuestamente sucede el 21 de marzo, siendo considerado como el día de la creación del mundo.

Como la Biblia afirma que dicho proceso duró siete días y se dice que en el cuarto día fue cuando se creó la luz, se tomó como que ese había sido el momento de la concepción de Jesús, es decir, el 25 de marzo y nueve meses después, correspondería su nacimiento el 25 de diciembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Navidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.