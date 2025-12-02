La época decembrina es una de las más esperadas por millones de personas alrededor del mundo y en Colombia existen varias celebraciones durante este mes que se convierten en una excusa para compartir en familia, con la pareja o amigos.

Desde noviembre mucha gente empieza a prepararse para estas fechas, decoran sus casas por fuera y por dentro, incluso hacen algunas rituales o agüeros para la buena suerte o actividades que ya son tradición, como lo es: rezar la novena o decir algunas frases para recibir la Navidad.

El verdadero origen de la Navidad, según la Iglesia católica

Aunque es una de las temporadas favoritas, pocos conocen el verdadero origen de esta tradición que comenzó hace siglos y que todavía sigue una de las más esperadas.

La Navidad es una celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo; sin embargo, según información publicada por National Geographic, no solo se trata de la llegada del hijo de Dios, sino que reúne más elementos históricos.

La explicación que menciona esta organización es que el 25 de diciembre coincide con la cristianización del dies solis invicti nati (día del nacimiento del sol invicto), una festividad que era popular en Imperio Romano y celebraba la aparición del Sol, y que también marcaba el inicio del invierno y anticipaba el renacer del verano.

Rituales populares en Navidad | Foto: Getty Images/iStockphoto

La asociación entre este día y el nacimiento de Cristo apareció alrededor del año 221 d. C., cuando el historiador cristiano Sextus Julius Africanus la difundió. Gracias a ello, la fecha terminó por consolidarse en los siglos posteriores.

Lo sucedido hizo que, desde ese momento, dicha fiesta pagana tomara fuerza y fuera aceptada como la llegada del hijo de Dios y se empezara a relacionar el resurgimiento del Sol con el nacimiento de Jesús.

Esa postura evidenció una cierta contradicción en la Iglesia católica, que buscaba apropiarse de una celebración pagana mientras intentaba diferenciarse de esas creencias y tradiciones.

También se dijo que otra interpretación mencionada por la Enciclopedia sugirió que la fecha surgió a partir de un razonamiento simbólico: el equinoccio de primavera (momento en el que se alinea el Sol con el ecuador celeste, haciendo que el día y la noche duren casi lo mismo en todo el planeta) y esto supuestamente sucede el 21 de marzo, siendo considerado como el día de la creación del mundo.