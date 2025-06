El Museo Victoria and Albert de Londres acaba de inaugurar un espacio interactivo inédito que permite a los visitantes acceder “por pedido” a miles de objetos de su depósito.

“¡Es fantástico! Y mucho mejor que un museo ordinario”, comenta Jane Bailey. Esta profesora jubilada de Física no puede apartar la mirada de la batería de Keith Moon, el legendario percusionista del grupo de rock The Who, activo entre los años 1960 y 1970.