Páramos: cuerpos de agua / cuerpos en fuego, en el Museo de Artes Visuales de Utadeo

Hasta el 27 de junio de 2025, en el Museo de Artes Visuales de Utadeo, de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.; sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Entrada libre.

Sala Fuerza, Fe y Sustancia. Mixturas y tensiones de lo sagrado en Colombia, en el Museo Nacional de Colombia

Puede visitar el Museo Nacional de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., para explorar este y otros espacios y conectar con el patrimonio de todos.

À L’écoute / A la escucha, retrospectiva del universo sonoro de Soundwalk Collective del 2012 al 2025

La exposición no funciona como un loop continuo, sino como una programación horaria, al estilo de una cinemateca sonora. Cada bloque tiene un nombre y un horario específico: “Next listening: 11:26 – What we leave behind, feat. Jean Luc Godard”. Esta estructura convierte la visita en una experiencia ritual y única.