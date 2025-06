A este concierto, que tuvo lugar en un Movistar Arena repleto, no se le puede encasillar. Recorrió dos décadas de música de un ícono musical de Iberoamérica, soportado por una banda entusiasta y virtuosa que no se reunía hace veinte años, y lo hizo en esta gira para complementar y elevar su arte . Estos factores, de la mano de una presentación visual curada (que incluye detalles como la ropa y el mic stand ), hicieron de esta una experiencia notable.

Se sabía que el show había hecho sold out en pocas horas; en Bogotá este señor juega de local. Pero no deja de impresionar el fervor que provocan sus líneas vocales, su poesía, y cómo inspira a su público a entonarlo todo , entregado a las postales de existencia que ha expresado por décadas.

Visualmente, complementando esas cortinas rojas que todo lo enmarcaban, se hizo sentir el efecto de una pantalla de muy seria definición. Esta elevó el espectáculo , dándole matices que, personalmente, no esperaba y sorprendieron. No sobran aplausos para el excelente diseño del espectáculo.

Este fue el setlist

Notas

No deja de llamar la atención la gente que bebe tanto que, para la hora del concierto, no se puede mantener en pie. Son pocos, pero no dejan de llamar la atención... Cuiden a los suyos, cuídense a ustedes. No sean ellos. Disfruten.