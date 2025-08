En esta edición , así como en las anteriores, este particular evento de mirada única propone un lugar que invita a ver, escuchar y dialogar con las voces que luchan por la dignidad, la justicia y la memoria colectiva.

Lo consigue en 2025 gracias a una selección relatos que demuestran la capacidad de resistir, confrontar e iluminar la oscuridad, manteniendo una perspectiva hacia las historias que demuestran que el poder humano es una fuerza de la naturaleza.

El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos -Colombia, FICDEH 2025 ofrece una programación de cortos y largos, documentales y películas centrados en las realidades sociales, políticas y humanas que atraviesan las comunidades de Colombia, América Latina y el mundo.

Son 75 películas de 42 países las que conforman la Selección Oficial de la duodécima edición de FICDEH. Estas serán exhibidas en más de 100 escenarios en 8 ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Quibdó, y 30 municipios.

'Morichales' (2024), de Chris Gude. | Foto: Fuego Inextinguible Cine

La selección incluye, 37 películas colombianas, 34 películas dirigidas por mujeres, 10 estrenos nacionales y 28 estrenos internacionales. Aquí la compartimos.

Color piel| Fidel Barboza y Sebastián Castaño | Colombia

Herminda| Ernesto Lozano Redondo | Colombia

Salud mutante| Daniel Rodríguez Gaitán | Colombia

Pasta Negra| Jorge Thielen Armand| Colombia / Cánada / Venezuela / Italia

Diablo ballena| Camilo Alfredo Barón Riveros| Colombia

Prohibido olvidar| David Guevara | Colombia

Thanks Donald| Ingar Lieber García | Colombia

Purgatorio| Sergio Romero Ocampo y Juan Blanquicet | Colombia

Leinad Pájaro de la Hoz - Un pájaro voló | Foto: ©BØLIER FILMS

Liebres| Laura Carvajal | Colombia

Afuera el mundo cae sobre mi cuerpo| Andreas Acevedo Z. | Colombia

Kanekalon| Sara J. Asprilla | Colombia

Un pájaro voló| Leinad Pájaro De la Hoz | Colombia / Cuba

1 hijo 1 padre| Andrés Ramírez Pulido | Colombia / Francia

El puente de los suspiros| Edgar Medina Fetecua | Colombia

Estamos en el mapa| Santiago Rodríguez Cárdenas | Colombia

Ecos de identidad| Katherine Ramírez Cabrera | Colombia

Defendamos la vida| Human Conet | Colombia

Rasureitor: Peluquería Disidente Cap 1 Hombres| Paola Zuluaga | Colombia

Rasureitor: Peluquería Disidente Cap 2 Habitando el cuerpo| Paola Zuluaga | Colombia

Rasureitor: Peluquería Disidente Cap 3 Migración| Paola Zuluaga | Colombia

Invisible| Valentina Montoya Robledo y Daniel Gómez Restrepo | Colombia / Inglaterra

Peñas coloradas: memorias que vienen del río| Henry Ortega y Lucy Ortega | Colombia

Como el agua, la piedra y la espuma| Diana Moreno | Colombia

El Eco| Ángela Carabalí | Colombia / EE. UU.

El recuerdo de los últimos| Simone Cardona | Colombia

Los de abajo| Alejandro Quiroga | Colombia/Bolivia / Brasil / Argentina

Selva| Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio | Colombia

Querido trópico| Ana Endara | Colombia / Panamá

'Querido Trópico', de Ana Endara. | Foto: Mente Pública / Big-Sur Películas / Mansa Productora

La estrategia del mero| Edgar de Luque Jácome | Colombia / Puerto Rico / República Dominicana / Brasil

Horizonte| César Acevedo | Colombia / Francia / Luxemburgo / Chile / Alemania

Amanecer la palabra | Néstor Martínez | Colombia

Mohanas. Resistencias, memoria y paz | Sergi Tarín | Colombia

Bogotá Underground - Hip Hop| Mauro Banz | Colombia

Sed, el flajelo guajiro | Arturo Loaiza Espitia | Colombia

Guerreras | María Alejandra Rubio y Timotée Callec | Colombia

La Toma | Sebastián Ocampo y Enrique Ocampo | Colombia

Alma de desierto| Mónica Taboada-Tapia | Colombia / Brasil

Otra Piel | Patricia Correa | Colombia / Chile

The First Film (La primera película)| Piyush Thakur | India

Mother Love (Amor de madre)| Numan Acar | Alemania

The Steak (El Bistec)| Kiarash Dadgar | Iran/ Cánada

Remember Us (Recúerdanos)| Pablo Leon | Estados Unidos/ Colombia

Death is Dreaming (La muerte está soñando)| Afshin Soufian Duquino | Irán

Silenciados| Daniel Malvido | México

Tejedoras de Mampuján| Isabel Macías | Argentina

Una isla| Ricardo Muñoz Senior | México/ Venezuela

It Could Have Been Me (Podría haber sido yo)| Lina Abdulkarim y Mohammed Elmashhrawi | EE.UU. / Palestina / Egipto

Yaya| Sara Sálamo | España

Nico| Carlos Arteaga B.| Venezuela

A Shaman’s Tale (El cuento del Chamán) | Beata Bashkirova y Michail Bashkirov | Francia / República Checa

Abo Zaabal 89 | Bassam Mortada | Colombia

The Escape (La Fugida) | Josep Morell, Guillem Sánchez y Marc M. Sarrado | España

A state of passion (Estado de pasión) | Carol Mansour y Muna Khalidi | Palestina /Líbano / Jordania / Reino Unido/ Kuwait

This Jungo Life | David Fedele | Marruecos / Túnez

Cambia tu vida, chico - Una vida en Degase | Serginho Clemente | Brasil

Girls for tomorrow (Chicas del mañana) | Nora Philippe | Francia / Bélgica / Países Bajos / Bulgaria

Oasis | Tamara Uribe, Felipe Morgado |Chile

Lara -The man who took on Escobar (Lara - El hombre que enfrentó a Escobar) | Mags Gavan | Países Bajos/ Reino Unido

No Other Land | Foto: cortesía

Ex Utero | Lili Forestier | Bélgica

No One Asked You (Nadie te preguntó)| Ruth Leitman | EE. UU.

Shot the voice of freedom (Disparo la voz de la libertad) | Zainab Entezar | Afganistán

Soundtrack to a coup D’Etat (Banda sonora de un Golpe de Estado) | Johan Grimonprez | Bélgica / Francia / Países Bajos

The brink of dreams (Al borde de los sueños) | Natalie Halla | Austria

No Other Land (Sin otra tierra) | Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor | Palestina/ Noruega

Dear tomorrow (Querido mañana) | Kaspar Astrup Schröder | DinamarcaJapón / Suecia

Las almas | Laura Basombrío | Argentina

The Last Ambassador (El último Embajador) | Natalie Halla | Austria

A house with two dogs (Una casa con dos perros) | Matías Ferreyra | Argentina

Solos en la noche | Guillermo Rojas | España

Village Rockstars 2 (Estrellas de rock del pueblo) | Rima Das | India / Singapur / China

The Sicilian Storyteller (La contadora de historias siciliana)| Paolo Licata | Italia

All Dirt Roads Taste of Salt (Todos los caminos de tierra saben a sal) | Raven Jackson | EE. UU.

Violentas mariposas | Adolfo Dávila | México

Aljana (Female Jinn) | Isabel Herguera | España / Alemania

Sultana’s Dream (El sueño de Sultana)| Raven Jackson | EE. UU.