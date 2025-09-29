Estrenos de Apple TV+ en octubre de 2025: ‘Laberinto en llamas’, ‘Down Cemetery Road’ y mucho más

El mes de octubre de 2025 llega con una oferta especial para los amantes del entretenimiento digital, en particular para los suscriptores de Apple TV, una plataforma que tiene un catálogo muy completo.

Reconocida por su capacidad de mezclar géneros y propuestas, la compañía busca cautivar nuevamente a su audiencia con una programación que combina cine, series y documentales para todos los gustos.

En las próximas semanas, los usuarios podrán disfrutar de estrenos muy esperados. Entre ellos se encuentra la película Laberinto en llamas, protagonizada por el reconocido actor Matthew McConaughey.

Esta película, que llegará a la plataforma el 3 de octubre y según muestra el trailer, trata de un padre de familia que está dispuesto a todo para salvar a una profesora y a sus 22 estudiantes de un incendio voraz y devastador.

Esta historia devastadora está basada en hechos reales y es un viaje lleno de tensión, sacrificio, heroísmo y esperanza.

A la lista se suman las series The Last Frontier: conspiración en Alaska, con Jason Clarke (10 de octubre), y El misterio de Cementery Road, que contará con la actuación de la galardonada Emma Thompson.

La trama gira en torno al alguacil Frank Remnick, interpretado por Jason Clarke, quien es la única figura de autoridad en una aislada región de Alaska. Su rutina cambia radicalmente cuando un accidente aéreo provoca la fuga de numerosos reclusos peligrosos.

Mientras intenta resguardar a su comunidad de la amenaza inmediata, Remnick descubre que el siniestro no fue un hecho fortuito, sino que podría formar parte de una conspiración mucho más amplia, con consecuencias devastadoras.

La apuesta de Apple TV no se limita únicamente a nuevos títulos. La plataforma también traerá la tercera temporada de Loot (15 de octubre), una de sus producciones más exitosas, que trata de Molly Novak, que tras poner fin a dos décadas de matrimonio y recibir 87.000 millones de dólares en el acuerdo de divorcio, enfrenta un nuevo comienzo.

En lugar de aislarse en el lujo, opta por retomar las riendas de su fundación benéfica, lo que la impulsa a reconectarse con la vida cotidiana y, en el proceso, redescubrirse a sí misma.

Además, está el lanzamiento de la serie documental Mr. Scorsese, que promete captar la atención de los cinéfilos.