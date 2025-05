Fantasmagoria II: el cine como bienvenido escenario de nuestras catarsis más chocantes, brutales, extrañas y freak

Una selección exclusiva de lo mejor del Festival de Cine Fantástico y de Terror Fantasmagoría 2024 de Medellín se presentará pronto en la Cinemateca de Bogotá, y aquí les contamos, porque es así de buena, porque no se la pueden perder.

Del 29 de Mayo al 7 de junio, se proyectarán en la capital 35 obras cinematográficas (entre largometrajes y cortometrajes), que representan lo más destacado del Fantasmagoría 2024 y de todas sus muestras: Colombia Fantástica, Muestra de cortos universitarios, Colombianas fantásticas, cortos animados, selecciones oficiales de cortometrajes internacionales. Además, vienen complementadas por actividades de alto interés.

Lobos, vampiros, Christopher Lee y mucho cine fantástico

La función inaugural será el jueves 29 de mayo, a las 7:00 p.m., en la sala capital de la Cinemateca de Bogotá. Se proyectará MIMI – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE, una película de vampiros de, nada más y nada menos, que de Brando de Sica, nieto del mítico Vittorio de Sica. En Fantasmagoría 2024, la película barrió al llevarse el premio del jurado y del público.

Brando de Sica, nieto del mítico Vittorio de Sica, abre el festival... | Foto: cortesía

En la selección de largometrajes, desde Serbia, llega un folk horror, clausura de Terror Molins y que dejó a varios cautivados en Fantasmagoría: MUDBRICK. También se proyectará DAUGHTER OF THE SUN, una apuesta intimista y de ciencia ficción del director canadiense Ryan Ward.

El documental de una leyenda absoluta. | Foto: cortesía

El aporte de no ficción viene con THE LIFE AND DEATHS OF CHRISTOPHER LEE, documental que no necesita presentación, declarado el mejor de Fantasmagoría 2024.

La muestra asiática del Doctor Calamar

Una de las muestras más queridas de Fantasmagoria, The East is Red, brinda obras clásicas y memorables de una región repleta de películas legendarias cuidadosamente curadas por el Doctor Calamar. En esta ocasión se proyectará A SAMURAI IN TIME, un relato de samuráis y viajes en el tiempo, que es ya es considerado en Japón, donde se alzó con el premio a la mejor película de su academia de cine, como la nueva One cut of the Dead. La proyección será el sábado 31 de Mayo a las 3:00 p.m. en la gran sala capital de la Cinemateca de Bogotá.

El viernes 6 de junio a las 7:30 p.m. se realizará un homenaje a los directores argentinos Nicolás y Luciano Onetti, con su película ABRAKADABRA. También se tendrá un homenaje al cineasta colombiano Oscar Campo que, con su sorprendente propuesta de ciencia ficción YO SOY OTRO (2008), preparó el camino para muchos de los trabajos del cine de género nacional que vinieron después. Lunes 2 de junio a las 4:30 p.m.

Más allá de la maldición de la luna llena

“Para recordar el último aullido de la edición de 2024″, dice la interesante comunicación del evento, esta muestra proyectará en función doble el cortometraje colombiano El monstruo de Gerard Nogueira y la épica película de licántropos, LATE PHASES (2014), del director Adrián García Bogliano, al que se rindió homenaje en 2023. Esta proyección tendrá lugar el domingo 1 de junio a las 2:00 p.m.

Un título de ferviente culto

Dentro del cine de la región, el mexicano es uno de los más emblemáticos, quizá el que mejor ha explorado las vías del género fantástico con obras idiosincráticas y universales. Desde el cine clásico hasta obras recientes, ha construido un legado trascendental con obras tan cruciales como ALUCARDA, LA HIJA DE LAS TINIEBLAS, que hace parte de la sección Sangre Latina, dedicada al cine de género latinoamericano. Esta proyección, que se da gracias a IMCINE, tendrá lugar el jueves 5 de junio a las 7:30 p.m. en la sala 2 de la Cinemateca Bogotá.

Colombia Fantástica

Este año se fortalece la sección Colombia es Fantástica, una ventana al cine de género nacional que abarca desde títulos pioneros, rescatados del olvido, hasta el estreno de producciones todavía inéditas en el país.

Una sesión imperdible sumará los cortos We are almost there de Carlos Prías, Silencio en la laguna de Álvaro Jimenez Garzón y Julian Montenegro, El tercer mundo después del sol de Analú Laferal y Tiagx Vélez, Imagina de Pablo Tobon-Gallo, Germen de Camilo López Mondragón y Luisa Fonseca Bernal, y reunirá a algunos de sus directores en un conversatorio. Sucederá el sábado 7 de junio a las 8pm.

Habrá invitadas como Camila Loboguerrero, Natalia Narváez y Laura Carvajal en la Sesión ‘Colombianas fantásticas’. En la sesión de Cortometrajes colombianos contaremos con Carlos Prías, Álvaro Jiménez, Julián Montenegro, Camilo López Mondragón y Luisa Fonseca. Virtualmente, Nicolás Onetti participará del homenaje a su obra...

También se rendirá un merecido homenaje a las osadas y talentosas cineastas colombianas que se han atrevido a abordar el género fantástico en Colombia. A ellas se dedicará la función Colombianas Fantásticas, conformada por los cortometrajes ¿Por qué se esconde Drácula?, de 1980 y de Camila Loboguerrero, directora y pionera en Colombia; Pasajeros en trance de Gala del Sol, nominado a los premios Oscar estudiantiles del 2018; Sirenas en la niebla, dirigido por Daniela Narváez y seleccionado en el FICCI y, finalmente, Liebres de Laura Carvajal, ganador del premio al mejor cortometraje latinoamericano en Fantasmagoría 2024.

La cita es el viernes 30 de mayo a las 5:00 p.m. en la sala capital de la Cinemateca de Bogotá, y contará con un conversatorio con las directoras.

Otros espacios y actividades

Dos eventos académicos complementan la exhibición en la Cinemateca de Bogotá. Por un lado, la presentación del libro oficial de Fantasmagoría 2024, La maldición de la luna llena. Licantropía y otras transformaciones bestiales en la ficción, y, por otro lado, un taller sobre distribución de cortometraje de género fantástico.

El 3 de junio, en la UNAL, se presentan los cortometrajes 'Necrosis', de David Rodríguez, 'Polvo sin tierra' de Gabriel Gaona, 'En medio de la nada' de Óscar Triana y 'Starman' de Pablo Sánchez. | Foto: cortesía

La Muestra Fantasmagoría Bogotá se expande esta año a nuevos espacios de la ciudad. La Universidad Nacional acogerá en su cine club Sala Alterna una muestra de cortometrajes de género fantástico (ciencia ficción, terror, animación...) dirigidos por egresados. En la librería Mr. Fox, el sábado 7 de junio, se presentará la primera antología de cuentos de Ediciones Sociedad Fantasmagoría, estrechamente vinculada al festival, y una sesión especial del club de lectura, El Club de la Medianoche.