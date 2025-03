FICCI 64: un paneo el evento más importante del cine en Colombia y a las películas que han marcado a sus gestores

La dimensión de los invitados siempre sorprende, y la camada 2025 no es la excepción. A Cartagena vendrán Raoul Peck, un documentalista haitiano y una fuerza humanitaria; Pablo Larraín, quizá el más célebre cineasta chileno, indetenible en esta década; y la actriz española Ángela Molina, quien cuenta trabajos con Buñuel, Almodóvar y Ridley Scott.

Ficci: proyecciones de ayer y de hoy

Margarita Díaz - Directora del Ficci

Le tengo especial amor por todo lo que sintió el público al verla, al reconocer un cuento propio (e ir a las salas de cine y votar por ella, porque ganó el premio mejor película del público). Y fue un orgullo que representara a Colombia en los Óscar. Este año me emociona mucho rendirles homenaje a nuestra cotidianidad, a nuestras historias propias y apostarle a nuestro talento.

Mónica Moya - Directora de industria del Ficci

Elegir una de entre miles tras una década de trabajar en Ficci es difícil, pero hay un documental sueco rodado en Afganistán que me tocó el alma, Cinema Pameer (Martin von Krogh, 2020), posiblemente por lo que cuenta: en plena guerra se atreven a abrir una pequeña salita de cine.

Ansgar Vogt - Director artístico del Ficci

Como director artístico no puedo darles una favorita, porque tenemos casi 200 películas en el festival, y todas son muy importantes. Pero me gustaría compartir algo sobre la película con la que empezó todo. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, vi Tardes de soledad, del director español Albert Serra. Es un retrato del torero peruano Andrés Roca Rey, en su lucha con los toros, y al mismo tiempo es un hito visual atemporal en el panorama del cine documental.

David Montenegro -Jefe de programación del Ficci

Esta película bellísima, del director japonés Kohei Igarashi, aborda un tema muy sensible como la pérdida. Habla de la ternura y de cómo los objetos nos van llevando al corazón de las cosas, al carácter afectivo de lo que hemos perdido. Es muy especial, y la recomiendo para todas las audiencias. En la sección Iberoamérica, recomiendo Los capítulos perdidos. La vi en el Festival de Cine de Locarno, y me trae muy buenos recuerdos. Cuando salí de la función, conversé con su directora porque sabía que quería tenerla en Cartagena.

Es una película venezolana sobre una adolescente que estudia en España, y cuando visita a su familia en Caracas, se dedica a hacer una investigación personal. La película me interpeló a nivel personal, por mi paso por Suecia, por el tema académico que atraviesa la historia, sobrevivir en la diáspora y tener una vida aquí y allá. De la selección Colombia, me gustaría destacar una película que conjuga muy bien lo que tenemos en el festival este año. Se trata de Forenses, la segunda película de Federico Atehortúa, quien vuelve a Ficci después de haber estrenado Pirotecnia en 2019.

Manuel Lozano Pineda - Director de comunicaciones del Ficci

La película Sangre por sangre (Blood In Blood Out) tiene un significado especial para mí. La vi en el festival. No solo por su poderosa historia, sobre la identidad, la lealtad y las decisiones que marcan el destino, sino también porque durante esa edición, creo que la de 1994, tuve la oportunidad de compartir largas conversaciones sobre ella con Benjamin Bratt y otros invitados.