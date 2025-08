Unas palabras previas

La única razón por la que el país no empeora, a pesar de sus pésimos gobiernos, es porque Colombia se sostiene sola, por el rebusque de sus gentes. No es el Estado corrupto, ni eso que llaman las instituciones, lo que le ha permitido sobrevivir, sino la virtud y la recursividad de la inmensa mayoría de la población.

Y posiblemente funcionaría mejor sin el Estado extorsivo y voraz, al que ningún presupuesto le alcanza; sin la justicia venal, que tiene represados millones de procesos; sin las fuerzas armadas, enormes, pero dirigidas con ineptitud, dado el grado de desamparo en que se encuentra la población, sometida por todas partes a la extorsión de la seguridad privada, para no hablar de males como el clientelismo local, que en todo el país extenúa las rentas públicas en contratos y tajadas, y que se reelige sin fin porque es insaciable.

¿Qué no haría este país admirable con una pizca de gobierno efectivo, con una economía legal poderosa, capaz de proteger a todo el mundo de los negocios criminales y del deber de la ilegalidad? ¿Qué no haría si tuviera una dirigencia honesta, que no dedique como hasta ahora sus esfuerzos a poner a medio país a odiar al otro medio?

Estos textos son la vaga crónica de cómo sobrevive un país a pesar de su gobierno y de sus políticos, de cómo sigue esperando desde hace ochenta años el orden de oportunidades y de estímulos que nunca supo darle una política sin grandeza, y que en los últimos años tampoco le ha dado un proyecto conflictivo y errático, que exhibe su impotencia y ostenta su falta de ideas y su revolución de cartilla con una fragilidad moral que da lástima. Qué triste es la política cuando está llena de odio y falta de imaginación.

¿Y a quién atribuirle la responsabilidad sino a nosotros, a todos nosotros, que lo único que creemos descubrir ante cada escándalo es que no hay nada que hacer, porque nunca vemos en el vecino un aliado sino un rival y un culpable? Hasta el orgullo de un país tan bello lo tomamos como una limosna.

Día tras día durante estos tres años hemos podido ver cómo se desperdician las oportunidades de cambio en torrentes de improvisación y de incoherencia; pero aún más clara que la evidencia de que el cambio no llegó, es la certeza de que volver atrás podría ser peor, porque hacia atrás asustan.

Gobernar

Petro ha puesto al pueblo a esperar que el Congreso le haga la transformación del país, una transformación política hecha de cambios legales, de leyes. Pero el Congreso nunca la hará, porque la fortuna de los políticos depende de que nada cambie.

Petro, voluntarioso, pero desesperado, intenta batirse a la vez en muchos tableros, pero eso solo se puede hacer en el ajedrez, porque allí se respetan las reglas.

Al parecer, el presidente cree que una cosa es la paz, otra es la salud, otra es la economía, otra el tema de la tierra, otra la cuestión del trabajo, otra el problema de la droga, otra la educación: por eso, para cada cosa, su reforma.

Hace acuerdos con enemigos que al día siguiente lo traicionan; pacta reformas con amigos que al día siguiente lo abandonan; acusa al capitalismo de todos los males del mundo, pero promete desarrollar el capitalismo; cree que se puede acabar el delito dejando de llamarlo delito; descubre que el mundo está lleno de trampas, pero camina tercamente hacia ellas.

El Establecimiento no está feliz con él, pero se está llenando de ilusiones, porque piensa que un fracaso de Petro tal vez le permitirá lo que ya parecía imposible: reencaucharse, tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Pero las elecciones que Petro ganó dejaron un mensaje aún más elocuente. Si marcaron el triunfo de unas esperanzas, midieron sobre todo el desengaño de un pueblo, el hastío de una sociedad traicionada por los políticos, extenuada por la corrupción y sacrificada por un Estado irresponsable.

Si Petro finalmente no encuentra el camino, extraviado por su vanidad, por sus contradicciones, por sus alianzas, por su fe en ese sistema al que siempre dijo combatir, el pueblo no va a caer otra vez en los brazos de sus verdugos.

En vano intentarán Gaviria y Pastrana, Uribe y Santos volver a adormecerlo con sus fábulas. Destruyeron la economía y deslegitimaron al Estado, ahondaron la discordia social y dejaron al país en manos de las mafias, perpetuaron una política basada en la ignorancia del territorio y el desprecio por la gente, en la soberbia de una casta y su insensibilidad ante el sufrimiento, toleraron la corrupción y vivieron de la intriga y del legalismo tramposo, no tuvieron jamás ni orgullo patrio ni grandeza histórica.

Es una lástima que Petro les crea tanto, se alíe con ellos, condescienda con los métodos más turbios de la vieja política: hacerse elegir gastando fortunas, apoyarse en un Congreso que es un nido de corrupciones, tratar de ganarse a los ganaderos comprándoles la tierra, a los políticos transando con ellos.

Oírle decir a una exministra suya que el presidente Petro nunca le concedió una cita es lo más alarmante que he oído en los últimos tiempos, porque el gobernante que no tiene tiempo para oír nunca tendrá tiempo para gobernar y porque cuándo podrá recibir al pueblo el que no recibe siquiera a sus propios ministros.

Como de costumbre, Petro terminará recurriendo al pueblo solo cuando necesite ser salvado por él, entonces lo llamará a las calles e intentará convertirlo en una fuerza indignada. Pero al pueblo había que convocarlo desde el comienzo, y no por el camino de sobornarlo con subsidios, sino por el camino de invitarlo a un esfuerzo responsable y sereno de reconstrucción nacional.

Un país no se reconstruye sin la participación cualificada de todos sus ciudadanos y todas sus regiones, pero eso no lo saben los profesionales de la oposición ni los expertos de la discordia social; una sociedad solo logra transformaciones creadoras cuando no es una fuerza ciega llena de rostros anónimos, sino cuando se permite que cada quien aporte lo suyo y encarne su propio sueño, cuando las energías reprimidas y los talentos guardados puedan liberarse y dar sus frutos.

Lo que Colombia lleva ochenta años esperando no es que la lancen a la asonada, sino que se estimulen las vocaciones, se reconozcan los talentos, se oriente el aprendizaje, se apoye la capacidad, se recompense el esfuerzo, se respete la diversidad, se canalice la energía, se promueva la cooperación y se premie la excelencia. Por eso es tan nefasta la política de élites, de compadrazgos y de camarillas. Porque el objetivo central de la política no puede ser la turbulencia de los últimos días, sino la gracia y el asombro de la vida cotidiana.

También hay que decir, contra los hábitos de los políticos, que la paz solo puede ser el punto de llegada si es el punto de partida, que para cosechar la paz hay que sembrar la paz y que la paz se siembra en cada gesto, reconociendo vocaciones, estimulando talentos, apoyando pequeñas y grandes empresas, superando desamparos, corrigiendo injusticias, liberando energías creadoras, abriendo mercados, conectando territorios, mejorando caminos, curando soledades, devolviéndoles la dignidad a los oficios, incluido el degradado ejercicio de la política, reconociendo el tesoro de civilización que hay en el trabajo, en la amistad, en la autenticidad y en la alegría.

Los supersticiosos del poder negocian primero con los políticos y dejan al pueblo para el final; piensan que el pueblo es el último recurso, del que se echa mano cuando ya no se tiene nada más, y recurren a él solo como una fuerza de choque para conjurar conspiraciones. Así, el pueblo termina convertido tristemente en una herramienta del poder, el instrumento de la vanidad de unos o de la ambición de otros.