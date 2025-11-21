Guilherme Peixoto, el padre y dj católico que mezcla la fe con la música electrónica, se presentará en Colombia: fecha, lugar y precios

El padre Guilherme Peixoto, sacerdote portugués reconocido mundialmente por su innovadora fusión entre música electrónica y fe católica, se presentará por primera vez a Colombia para ofrecer un espectáculo único que promete conectar a miles de jóvenes con un mensaje de paz, inclusión y espiritualidad.

El evento se realizará el 28 de noviembre de 2025 en el Centro de Eventos Montevideo en Bogotá y contará con el respaldo de Octava Club.

El Padre Guilherme Peixoto, sacerdote portugués reconocido mundialmente por su innovadora fusión entre música electrónica y fe católica, llega por primera vez a Colombia

Guilherme Peixoto, originario de Guimarães, Portugal, es un sacerdote y capellán militar con rango de teniente coronel en la diócesis de las Fuerzas Armadas portuguesas. Además de su compromiso pastoral, desde joven ha estado vinculado a la música y durante la pandemia aprovechó su tiempo para incursionar como DJ de música techno, realizando transmisiones en vivo que captaron la atención de medios internacionales como Reuters, Forbes y Clubbing TV.

Su propuesta artística combina ritmos electrónicos con música sacra, lo que le ha permitido presentarse en destacados escenarios internacionales, como el Festival Medusa de Cullera en España, ante más de 150 mil personas, y el emblemático Cristo Redentor en Brasil. En Zaragoza, fusionó música sacra y techno frente a 20.000 asistentes, consolidándose como un referente de la música electrónica con un mensaje espiritual.​

El espectáculo en Bogotá contará con un line up destacado que incluye nombres reconocidos de la escena electrónica como Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash, quienes complementarán esta experiencia innovadora que une música y fe en un mismo escenario.

El valor de las boletas para el show del padre van desde los 112.000 hasta los 336.000 que incluye un meet and greet con el sacerdote.

A pesar de que la faceta musical del padre ah sido controvertida en algunos escenarios, para el padre Guilherme, la música electrónica es una vía privilegiada para construir un mundo mejor. El religiosos portugués defiende que en la pista de baile se promueven valores como la inclusión, la tolerancia y el respeto donde convergen personas de diferentes creencias y culturas, creyentes y no creyentes, todos unidos en la diversidad.