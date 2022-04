HBO Max confirma la fecha de estreno de ‘The Batman’ en su plataforma

Un poco más de un mes de que se estrenara la esperada cinta protagonizada por Robert Pattinson, The Batman, y mientras aún continúa presentándose en algunas salas de cine del país, la nueva producción que muestra las facetas detectivescas del famoso vigilante de Gótica comenzará a presentarse a través de las plataformas de streaming.

HBO Max informó este lunes, 11 de abril, que a partir del 18 de abril sus usuarios podrán disfrutar de The Batman desde las salas de sus casas, para Estados Unidos y Latinoamérica. Es de resaltar que, a diferencia de otras películas que llegaron a plataforma, la película dirigida por Matt Reeves no tendrá un costo adicional para aquellos que quieran disfrutar de la aventura de Batman y Catwoman enfrentando al Acertijo o Riddler.

Hagan espacio en sus Baticuevas porque #Batman llega #DelCineATuCasa este 18 de abril a HBO Max. pic.twitter.com/86tuCPHnue — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 11, 2022

Se estima que la película iba a estar llegando al mundo del streaming a mediados de marzo, mismo mes en el que se estrenó a nivel mundial; sin embargo, los planes de HBO habrían cambiado y ahora será hasta mediados de abril que llegará a las pantallas familiares. Es de recordar que varias películas del hombre murciélago están alojadas en la misma plataforma de streaming, como la trilogía de Christopher Nolan, una de las más conocidas.

Sobre la versión de Matt Reeves, se detalla que esta inicia dos años después de que Bruce Wayne decidiera convertiste en el hombre murciélago, diferente a la versión de Nolan, la cual inicia desde que Wayne comienza a entrenar para, tiempo después, convertirse en el “caballero de la noche” que se desenvuelve en las otras dos cintas.

Según detalló el director Matt Reeves en la DC FanDome de 2020, esta historia mostrará el origen de varios villanos: “Selina aún no es Catwoman, eso realmente es parte del viaje. Oz Cobblepot no está aún en el punto en el que se convertirá. Es el Pingüino, aunque en realidad no le gusta que le llamen así, y Enigma está emergiendo por primera vez. Así que será tremendamente emocionante”.

La expectativa frente a The Batman fue muy alta antes de su estreno, principalmente por la tonalidad oscura que mostraron los avances. Así como con el Joker de Joaquin Phoenix, en la exitosa cinta de 2019, DC Comics parece haber tomado un rumbo más sombrío con sus películas.

“Esta película, creo, es probablemente la que da más miedo de todas las que se han hecho de Batman. Porque la idea de lo que está haciendo Batman... da miedo”, señaló Reeves en una entrevista para Total Films, haciendo referencia también a ese aura místico que se trasmitió en los avances de la película, así como el giro que se buscó con la producción.

Por otra parte, Los 40 compartió en su página oficial algunas curiosidades sobre la película, revelaron que “el rodaje de The Batman no ha sido sencillo. Al igual que en el resto del mundo, por Gotham City también pasó la pandemia, haciendo estragos en los tiempos de grabación y en la baja de profesionales por ser positivos. Esto, sumado a sus gastos de promoción ―que cualquier persona ha podido ver un mes antes de su estreno―, ha llevado a Warner hasta doblar lo pensado hasta llegar a los 200 millones de dólares.”.

Hasta el momento, la producción dirigida por Reeves ha recaudado unos $735 millones de dólares en taquillas de todo el mundo, ubicándose como uno de los estrenos más importantes del año, sin embargo, se espera que las ganancias aumenten a medida que este entre en el mundo del streaming.