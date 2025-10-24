PARA FINALES del siglo XIX, en Viena convivían dos monarquías: la de los Habsburgo, con el emperador Francisco José a la cabeza, cuyo poder se extendía a lo largo de todo el Imperio austrohúngaro; y la de los Strauss, encabezada por Johann II, el rey del vals, cuyo poder abarcaba medio mundo.

Convivían en armonía. Pero no siempre fue así. Durante el agitado episodio político de 1848, el joven Johann, de 23 años, tomó partido por los revolucionarios; no con las posición. Rápidamente, su maestro, Josef Drechsler, reconoció en el muchacho de 17 años un talento excepcional y, el mismo día en que su madre se presentó ante las autoridades para solicitar el divorcio, Johann II pidió permiso para actuar en público, es decir, para iniciar su carrera.

La historia suena novelesca, porque lo es. Sin embargo, tras ese título de rey del vals hay más que anécdotas: hay una historia mucho más sustanciosa.

La inspiración de Johann Strauss II esconde algo melancólico, como advirtiendo que es la música del final de un momento de la historia. | Foto: GETTY IMAGES

PRIMERO FUE EL VALS…

La aparición del vals, una danza en compás de ¾, se dio a finales del siglo XVIII, aunque sus orígenes, en el Tirol austriaco, se remontan al siglo XII. El nuevo vals tenía un ingrediente que facilitó su popularidad y escandalizó a la aristocracia: se bailaba en pareja, cuerpo a cuerpo, y era descaradamente sensual.

Lo cierto es que el vals era tan popular que Carl Maria von Weber, en 1819, escribió Invitación a la danza, op. 65, el primer gran vals de concierto para piano. Ello evidenció que el mundo de la popular danza tomaba varios rumbos: el del vals de concierto, el de los valses en general y el del vals vienés. Este último empezó a ponerse de moda en la capital del imperio hacia 1780 y, cómo no, se convirtió en un negocio.

El primero que vio en el vals la posibilidad de convertirlo en una pequeña mina fue Josef Pamer (1782-1827), el abuelo del vals, quien fundó la primera orquesta dedicada a tocar los valses, que ya se bailaban, instintivamente, siguiendo una coreografía: las parejas giraban, dibujando un gran círculo en la pista de baile. Al final de su vida, Pamer sugirió la que sería la estructura definitiva: introducción, varios valses y un final brillante.

Dos de sus alumnos, músicos de su orquesta, continuaron su tarea: Josef Lanner (1801-1843) y Johann Strauss I (1804-1849). Colegas y rivales, fueron los encargados de popularizarlo e introducirlo en las fiestas de la aristocracia. Fueron los padres del vals. Del estilo de Lanner, más refinado y sofisticado, se decía que invitaba a bailar; del de Strauss, que, por su ritmo acusado, obligaba a hacerlo.

Eso fue justamente lo que hizo Johann II: los fusionó.

El 1.º de enero, todos los años desde 1929, la Filarmónica de Viena, a las once de la mañana, realiza con su música el más famoso concierto del mundo: 'Año Nuevo en Viena'. Dirigirlo es una consagración. | Foto: Getty Images

LUEGO VINO EL REY

Es probable, muy probable, que el vals vienés de Strauss II, en materia de popularidad, no tenga rival en el mundo musical. Gústele a quien le guste, Johann Strauss II fue un genio. Su música no hay que tomarla a la ligera: en ella hay mucho más que inspiración. El vals straussiano contiene en sus entrañas elementos que el oyente atento puede desentrañar bajo la belleza musical con un innegable sentido de las proporciones.

CENTENARES DE VALSES, POLCAS, MARCHAS Y GALOPES. DE SU MANO SALIÓ LA REINA DE LAS OPERETAS: EL MURCIÉLAGO.

Sus centenares de composiciones alertan sobre el final del Imperio austrohúngaro y, en general, del Antiguo Régimen, eso mismo que algunos vieron con cierta perplejidad durante la realización del Congreso de Viena, en 1814, cuando las superpotencias se sentaron a la mesa para el reparto de la Europa posnapoleónica: “El congreso baila”. Era verdad: bailaban valses sin advertir que empezaban a escribir el final de su hegemonía.

Como la música de Strauss II suele tomarse a la ligera, solo por su belleza, se olvida que en el fondo de ella sigue vibrando el joven revolucionario, rebelde, iconoclasta y contestatario. Casado varias veces, para lograr su tercera unión cambió de religión. Negociante habilísimo, llevó a sus dos hermanos a su orquesta. Tan inteligente, que dijo de uno de ellos: “Josef fue el más talentoso de nosotros tres; yo, simplemente, soy el más popular”.

Los valses de Strauss, nacido el 25 de octubre de 1825 en Viena, son un campanazo histórico de alerta: si se los oye con cuidado, nunca son del todo alegres. Por el contrario, la inspiración, a veces muy aristocrática, esconde algo melancólico, difícil de explicar, como advirtiendo que es la música del final de un momento de la historia. El rey del vals lo anuncia, y el primer disparo de la Primera Guerra Mundial, apenas empezando el siglo, lo materializa.

La amistad entre Brahms y Strauss II fue legendaria. Strauss le dedicó uno de sus más inspirados valses: Uníos millones. | Foto: Foto: GETTY IMAGES