Hoy, Juan Sebastián Ávila Pérez, de 14 años, de Neiva, Colombia, fue nombrado ganador del Tercer Lugar del Premio Internacional al Joven Eco-Héroe 2026, en la categoría de 8 a 14 años. El premio es otorgado por Action For Nature, una organización internacional sin fines de lucro que ha reconocido por más de dos décadas a jóvenes que plantean soluciones concretas a problemas ambientales urgentes.

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“Todos deberían tener la oportunidad de explorar y cuidar la naturaleza, sin importar quiénes sean,” afirmó Sebastián. “Hay un dicho que me gusta: cada acción suma para lograr un impacto poderoso.”

Hace cinco años, Sebastián lanzó una campaña comunitaria de conservación de aves en Neiva, liderando talleres, jornadas de siembra de árboles y actividades de limpieza para crear conciencia sobre la biodiversidad aviar de Colombia.

En 2025, tras notar que los niños sordos quedaban excluidos de la observación de aves porque el canto de las aves es un estímulo únicamente auditivo, Sebastián fundó Alas de Inclusión para cerrar esa brecha. Junto con un profesor de su colegio, construyó un prototipo portátil que capta el canto de las aves mediante un receptor externo y traduce el llamado distintivo de cada especie en un patrón único de vibraciones que las personas sordas pueden sentir en el brazo.

En 2025, notó que los niños sordos quedaban excluidos de la observación de aves. Por eso fundó Alas de Inclusión y creó un aparato que traduce el llamado de cada especie en un patrón único de vibraciones.

A pesar de contar con financiamiento limitado y dificultades para conseguir componentes de hardware, Sebastián logró superar la etapa de prueba de concepto y actualmente está perfeccionando el dispositivo para hacerlo más liviano y compacto. Su labor de incidencia ha alcanzado un alcance internacional: Sebastián ha presentado su investigación en el Congreso Internacional de Aves en Manizales, viajó a Perú para el evento de ciencia y tecnología CIENTEC, y representó a los colectivos Guardianes por la Vida y Guardianes de las Aves en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Colombia.

Juan Sebastián Ávila Pérez, de 14 años, de Neiva, Colombia, ganó el Tercer Lugar en la categoría de 8 a 14 años. Foto: Action for Nature

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“Espero que algún día toda persona sorda pueda vivir la experiencia de observar aves, y que todos se preocupen tanto como yo por proteger a las aves y los lugares donde habitan,” dijo Sebastián. “¡Cada acción cuenta!”

El Premio Internacional al Joven Eco-Héroe reconoce a jóvenes comprometidos con el medioambiente, de 8 a 16 años, por acciones ambientales significativas, desde la protección de pulpos en las costas de Portugal hasta campañas por aire limpio para habitantes de asentamientos informales en Delhi.

Este año, el grupo de postulantes fue el más diverso hasta la fecha, con 476 postulaciones provenientes de 50 países. Solo 16 ganadores, de entre 10 y 16 años, fueron seleccionados —entre ellos Sebastián—, ubicándolo dentro de un selecto grupo de jóvenes líderes ambientales cuyos exalumnos han llegado a desempeñarse como embajadores de las Naciones Unidas y a liderar iniciativas climáticas internacionales.

El Premio Internacional al Joven Eco-Héroe 2026 destacó a 16 jóvenes innovadores de entre 8 y 16 años. Foto: Action for Nature

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“Un canto de ave no significa nada si no puedes escucharlo, hasta que Sebastián descubrió cómo hacer que la gente pudiera sentirlo,” dijo Beryl Kay, presidenta de Action For Nature. “Ese tipo de solución, convertir una exclusión en una invención, es exactamente el espíritu detrás de este premio”.

Sebastián se unirá a los otros 15 ganadores en la Conferencia de Premios Eco-Héroe 2026 de Action For Nature, un evento virtual el 29 de agosto, donde cada homenajeado presentará su proyecto y participará en una sesión de preguntas y respuestas en vivo.