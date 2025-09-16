Se acerca el esperado inicio de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, el evento público cultural más importante del año en Bogotá.

La apertura de las más de 25 sedes de la Bienal al público en general se hará el sábado 20 de septiembre a partir de las 11 de la mañana, pero el acto inaugural será por todo lo alto en la Plaza Cultural La Santamaría, a partir de las 6 de la tarde, cuando se dé inicio a La casa común, una gran experiencia inmersiva coproducción audiovisual de gran formato, llena de color, música, iluminación y presentaciones musicales y de artes escénicas.

Esta abrirá oficialmente la más grande bienal de arte que se haya realizado no solo en Bogotá sino en Colombia, tanto por su duración de 7 semanas como por la participación de más de 200 artistas nacionales e internacionales provenientes de 12 países. La magia de La casa común, transformará a La Santamaría en una gran maloca luminosa, en un teatro inmersivo que, gracias a una potente videoinstalación, ofrecerá una experiencia única a los asistentes.

El nombre del evento hace referencia a Bogotá, una ciudad que dialoga con su territorio, con sus páramos, humedales y Cerros Orientales; pero también con las ciudades de Iberoamérica, esa región que a la manera de una gran “casa común”, alberga y refleja las múltiples diversidades que la definen.

Render de la obra ‘Latido de la tierra’ | Foto: cortesía BOG25

“La Casa Común es un llamado a entender nuestras ciudades como esa gran casa en la que todos podemos ser y hacer, en donde se afirman las identidades diversas y se fortalece el diálogo democrático. Donde nuevas conversaciones y nuevas preguntas son posibles. La casa de la que nos sentimos orgullosos", afirma Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte..

“Además de las ciudades, también los territorios y las estructuras ecológicas que las conforman son nuestra casa común, y para el caso de Bogotá, son los Cerros Orientales, sus humedales y el páramo más grande del mundo, las obras naturales y de arte más bellas que nos rodean”, añade el funcionario.

Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte. | Foto: BOG25

“Si levantamos la mirada y vemos más allá del horizonte de nuestras ciudades, encontramos que en Iberoamérica tenemos otra gran casa común, la casa que se expande a través de la lengua, la memoria, los orígenes, saberes e identidades que nos unen y nos diferencian.

La Plaza Cultural La Santamaría se convertirá en una gran maloca de luz, en un teatro inmersivo, en un lugar de encuentro para disfrutar arte, música en vivo, literatura, proyecciones de mapping y deslumbrantes efectos de iluminación y de sonido. Se convierte en una experiencia artística que rinde homenaje a nuestras ciudades y a toda Iberoamérica”, concluye.

Ciudad de México, invitada de honor de BOG25, tendrá un protagonismo especial en el espectáculo de La casa común. Por un lado, la artista Amaranta Almaraz y el Colectivo Nuuch presentarán la instalación Latido de la tierra, conformada por esculturas textiles monumentales de 8 metros de altura que representan la unión de dos culturas, la memoria ancestral y la sacralidad indígena, a través de los elementos del agua y la tierra, y que serán exhibidas en homenaje a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

El público podrá visitar, con acceso totalmente gratuito, las más de 20 sedes de BOG25, siendo el Palacio de San Francisco la sede principal. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Por su parte, la reconocida DJ Ali Gua Gua realizará una interacción audiovisual inspirada en la hermandad musical entre Ciudad de México y Bogotá.

“La participación de estas talentosas mujeres mexicanas contribuye a disminuir las brechas de desigualdad en las sociedades latinoamericanas, a acercar a los públicos a las artes desarrolladas por una diversidad de mujeres y colectivos que tocan temas relevantes como la vejez, el estigma, las raíces indígenas y la importancia de la creación artística en comunidad. Amaranta Almaraz, Ali Gua Gua, Yunuen Díaz, Mónica Mayer y Pilar Cárdenas intervendrán los espacios públicos de Bogotá como un recordatorio de resistencia, de que nuestra presencia impacta y permite garantizar los derechos culturales de todas y todos”, expresó Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

En La casa común, la Orquesta Filarmónica de Mujeres interpretará una pieza inédita de Ana María Romano G., La erótica y sus rayos de sol. Según la compositora, la obra propone una reflexión en torno a la coexistencia de distintos universos sonoros y “es también una invitación a maniobrar por los recovecos temporales, a convivir con el sonido como una forma de experimentar las particularidades de ocupar, transformar y generar espacio al mismo tiempo; y a moverse en el sonido para activar la potencia erótica que hay en cada gesto en el que nos involucramos al crear: evocar y escudriñar en el cuerpo, en los afectos, en los deseos”, concluye Romano.

En La casa común, la Orquesta Filarmónica de Mujeres interpretará una pieza inédita de Ana María Romano G., La erótica y sus rayos de sol. | Foto: cortesía BOG25

En La casa común se fusiona lo divino con lo pagano y eso se refuerza con el momento reflexivo y poético a cargo del escritor Juan Gabriel Vásquez, quien dedicará un texto a Bogotá, así como con la música de Edgardo Garcés y Andrés Mercado ‘Doctor Keyta’, integrantes de Ghetto Kumbé quienes presentarán el show especial Ghetto Soundsystem con artistas invitados; y Savan, propuesta contemporánea que, gracias al uso de sonido 3D, proyectará su música en un espacio de inmersión total, invitando al público a una experiencia sensorial que entrelaza paisajes sonoros, tradición ancestral y música electrónica.

La casa común es una experiencia para toda la familia en la que se esperan más de 8.000 personas. Es una cocreación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y Sonic Design.

Intervenciones en el espacio público de BOG25

Mientras la música suena, los ganadores de la beca LEP - Ley de Espectáculos Públicos - Mapa Teatro y La Ventana Producciones, presentarán una muestra de las 30 intervenciones que tendrán en el espacio público a lo largo de BOG25.

Mapa Teatro participará con Canibalias, un carnaval mestizo inspirado en la fiesta de los Santos Inocentes del Pacífico colombiano que activa el goce como forma de resistencia ante los ritmos productivos de la ciudad. Por su parte, en Suspiros de ciudad, de La Ventana Producciones, se verán aves performáticas emergiendo de un nido textil amarillo, en un montaje que invita a caminar y transformar el tránsito urbano en una experiencia poética y compartida.

La experiencia inmersiva audiovisual también se podrá disfrutar el domingo 21 de septiembre a las 6:00 p.m. para que el público pueda contemplar el espacio sublime que es la Plaza Cultural La Santamaría, abrazada por la arquitectura de Rogelio Salmona.