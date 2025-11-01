Planes gratis en Bogotá del 1 al 9 de noviembre; últimos días de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad

Entre el 1 y el 9 de noviembre de 2025, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 ofrece experiencias que van desde exposiciones y conciertos hasta teatro, seminarios académicos y encuentros con artistas internacionales.

“Queda una semana para seguir viviendo la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, 8 días para recorrer, sentir y descubrir como el arte transforma cada rincón de la ciudad. Son más de 25 sedes, con obras por visitar y recorrer hasta el 9 de noviembre”, dice la invitación de la Alcaldía de Bogotá.

Planes del BOG25

Reclamar el río, habitar la ciudad. La K-Zona sale a calle

Plazoleta Vicachá, Avenida Jiménez con Carrera Octava

Sábado 1 de noviembre - 12:00 p. m. – 4:00 p. m.

Entrada libre.

Albert Piñeros y La K-Zona lideran una acción colectiva para recuperar la memoria del río Vicachá, un territorio que fue cauce y frontera, hoy resignificado por las comunidades que lo habitan y lo recuerdan.

Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, se toma el Eje Ambiental y varias sedes en la ciudad. | Foto: John Gaitán

Abrazos que perduran más allá del adiós

Facultad de Artes y Diseño (Módulo 20), Universidad Jorge Tadeo Lozano - Cl. 26 #4A-49

Sábado 1 de noviembre - 11:00 a. m.

Entrada libre hasta completar aforo.

Un espacio de creación textil para elaborar cuerpos que abracen la ausencia. Una experiencia sensible donde el arte se convierte en memoria, duelo y abrazo.

Museo Barrial Territorio Vicachá

Carrera 63 #22-2

Sábado 1 de noviembre - 2:30 p. m. – 5:00 p. m.

Entrada libre.

Cierre del proyecto Ecosistema Biocultural Territorio Vicachá. Un encuentro de arte comunitario, música, dobles y guarapo que celebra la creatividad desde el barrio y la memoria colectiva.

Tarde de dibujo para personas neurodivergentes y sus cuidadores

Facultad de Artes y Diseño (Módulo 20), Universidad Jorge Tadeo Lozano - Cl. 26 #4A-49

Jueves 6 de noviembre - 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo.

Taller dedicado a personas con autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, Tourette y diversidad cognitiva. Un encuentro para explorar la expresión, la sensibilidad y el arte desde múltiples percepciones del mundo.

¡A jugar! – Salita de juegos

Palacio de San Francisco

Jueves 6 de noviembre - 1:00 p.m. – 6:00 p.m.

FaCrea de la Universidad del Rosario y la Bienal presentan una muestra lúdica con juegos creados por artistas, diseñadores y artesanos locales. Una invitación a redescubrir el arte a través del juego y la creatividad.

Besatón en la obra de Iván Argote

Plazoleta del Rosario - Calle 12C con carrera 6

Viernes 7 de noviembre - 4:00 p. m. – 6:00 p. m.

Entrada gratuita.

Una gran celebración del amor en todas sus formas. Al encontrarnos en la instalación “Dándole peso a unos besos”, Bogotá se llena de afecto, música y sorpresas en una jornada para besarnos sin miedo y con orgullo.

Jugar en serio: el juego como lenguaje y método creativo

Edificio Cabal, Cra. 6 #12C-16

Viernes 7 de noviembre - 12:00 p. m. – 1:00 p. m.

Conversatorio con Ana María Cifuentes, Santiago Mahé, Una Tierra y Daniel Salamanca sobre el papel del juego en los procesos creativos. Parte de la exposición Sala de juegos de enTienda FaCrea, Universidad del Rosario.

Noche Iberoamericana de Museos

Más de 200 actividades en 80 espacios culturales de las 16 localidades de Bogotá

Viernes 7 de noviembre | 5:00 p. m. – 11:00 p. m.

Una noche para recorrer los museos y vivir el arte en red. Con el apoyo de la OEI y la UCCI, este encuentro reúne experiencias culturales de once ciudades y ocho países. Parte de la Agenda Alterna de la Bienal #BOG25.

Juego del trompo de semilla

Archivo de Bogotá - Cl. 6B #5-75

Del 1 al 9 de noviembre - Lunes a viernes, 7:00 a. m. – 4:30 p. m.

Entrada gratuita.

La obra de Francis Alÿs retrata el juego ancestral del trompo de semilla en el Amazonas. Niñas y niños hacen girar semillas sobre la tierra, transformando el juego en una metáfora de memoria, destreza y vida compartida.

Vive la Agenda Alterna de la BOG25 en los Distritos Creativos

Candelaria - Santa Fe, Centro Internacional, San Felipe

1 y 2 de noviembre - Horario según evento

Consulta la programación completa en: www.bienalbogota.com