La historia temprana de Cartagena de Indias en un archivo impresionante: el catálogo Calamarí está al aire

A pesar de la trascendencia de su pasado, Cartagena de Indias no cuenta con archivos de los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII, es decir sus tres primeras centurias, pues se perdieron por diversas circunstancias.

Ahora, el Catálogo Calamarí llega para subsanar en buena medida esa carencia, que durante mucho tiempo desalentó o constituyó un gran desafío para los estudios sobre el devenir de La Heroica y sus alrededores.

Se trata de una página web de acceso libre (www.catalogocalamari.com), que contiene la catalogación y descripción detallada de 3.323 documentos referentes a la provincia de Cartagena, emitidos en el siglo XVI y que se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla (España), uno de los más completos para la investigación de fuentes históricas sobre América.

El catálogo recoge pormenorizadas reseñas de ordenanzas de los reyes de España, asientos, y cartas de los gobernadores y del cabildo, entre otros testimonios escritos, que apreciados en conjunto van tejiendo la narración de lo que pasó, a pocos años del desembarco de Cristóbal Colón en América, en la provincia de Cartagena, cuyo ancho territorio estaba delimitado entre los ríos Atrato y Magdalena.

De Fernando el Católico se registran documentos firmados por él mandando a explorar la zona de Cartagena. - Foto: Michel Sittow

Semejante recopilación deja al descubierto aspectos poco conocidos de cómo fueron los inicios tanto del Corralito de Piedra como de lo que hoy es Colombia.

Por ejemplo, es común creer que la historia de la ciudad se inició con su fundación en 1533, cuando en realidad la importancia de su escenario geográfico comenzó a dibujarse mucho antes, en los puros comienzos del siglo XVI, según lo demuestran las capitulaciones con los primeros conquistadores para explorar la zona, que pueden leerse en la nueva web.

El Catálogo Calamarí fue concebido e implementado por la cartagenera Angelina Araújo Vélez, historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, quien empezó a soñar con este proyecto hace cuatro décadas, cuando viajó a Sevilla para realizar la investigación de su tesis de grado en el Archivo de Indias.

Al verse frente al tesoro en información que guarda este acervo sobre Cartagena y después de saber de la carencia de registros antiguos en la ciudad, empezó a pensar en cómo traer esos archivos al país.

El Catálogo Calamarí fue concebido e implementado por la cartagenera Angelina Araújo Vélez. - Foto: Cortesía Catálogo Calamarí

Antes de hacer realidad este caro anhelo, debía desarrollar una fructífera labor en varias instituciones culturales de Colombia, pero en especial en el Banco de la República, donde trabajó por dos décadas y una de sus principales realizaciones fue la creación del Museo Casa de la Moneda, en Bogotá.

En 2014 se jubiló del emisor y emprendió finalmente el Catálogo Calamarí, nombrado así en homenaje a los aborígenes que habitaban las tierras que se convertirían en La Heroica a la llegada de los españoles.

Durante cinco años, la especialista se dedicó a estudiar minuciosamente los documentos alusivos a la provincia de Cartagena en el Archivo de Indias, que se encuentran disponibles en línea para los investigadores en el Portal de Archivos Españoles, PARES.

Superado el reto de no tener que viajar a España para tener el material gracias a internet, vendrían otros desafíos propios de la investigación en fuentes originales. El más complejo de todos es que no es nada sencillo leer y comprender documentos de esta índole, debido a que en un periodo tan lejano como el siglo XVI el castellano era muy diferente. La historiadora cuenta que los escribanos no contaban con reglas de ortografía, gramática y puntuación como hoy, además de que ciertas palabras no significaban lo mismo que actualmente. También era muy frecuente el uso de las abreviaturas o un tipo de caligrafía en que no se separaban las palabras.

Manuscritos del siglo XVI, nada menos que fascinantes. - Foto: Cortesía PARES-Archivos españoles.

Frente a ello, Araújo suma a sus conocimientos de historiadora su especialidad en paleografía, ciencia que estudia las escrituras antiguas y permite la lectura de este tipo de documentos. Así mismo, se especializó en archivística, en el University College de Londres y la University of Brighton, en Inglaterra, lo cual le permitió diseñar una distribución adecuada para el sitio, que es patrocinado por la Fundación Cartago, de Suiza.

Más que resumir los escritos que incluyó en el catálogo, lo que Araújo hizo fue parafrasearlos, con el ánimo de que sean más fáciles de entender para el lector de hoy, pero respetando su orden y sin prescindir de ninguno de los temas que tratan.

El resultado es un inventario con rica información sobre 25 temas principales, como arquitectura religiosa, arquitectura militar, comercio, educación y esclavitud, entre otros, que a su vez se ramifican en 450 temas secundarios, de los que se desprenden 2000 asuntos específicos.

El acceso a la web es totalmente gratuito y dirigido no solo al sector académico y universitario sino a un público mucho más amplio, que cubre el turismo, el comercio, la gastronomía, el movimiento cultural, los planteles educativos, la industria audiovisual y todos los cartageneros y colombianos que quieran indagar sobre sus raíces.