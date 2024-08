La mítica banda británica Oasis anuncia su regreso con una gira en 2025

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”.

Relación tormentosa

Después del éxito fulgurante de Definitely maybe, Oasis alcanzó un año después el pico de su popularidad con (What’s the story) morning glory? con temas convertidos en clásicos como “Wonderwall”, “Don’t look back in anger” o “Champagne supernova”.