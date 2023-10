La oración que debe hacer este 12 de octubre para pedirle bendiciones a Dios

Oración para pedirle bendiciones a Dios

Dios amado, me regalas tu amor en cada día que amanece. Gracias por permitir que mis ojos se abran para poder enfrentar nuevos desafíos, nuevas metas que conseguir y nuevas oportunidades para amar.

Gracias porque me concedes la salud, porque siempre colocas un pan sobre mi mesa para reponer mis fuerzas y energías. Gracias, Señor, por las personas que pones en mi camino para manifestarme tu amor, pues siempre encuentras la forma de ayudarme a continuar.

Gracias, Oh Padre Santo, porque haces mi vida maravillosa, pues nunca te olvidas de mí. Guíame siempre, mi Señor, por el buen camino y mantenme a tu lado, porque necesito de tu amor y de tu compañía para sentirme seguro. Protégeme siempre de las tentaciones del maligno y cúbreme con tu manto poderoso.

Despierto con mucha alegría, con muchas ganas de cumplir tus propósitos, con muchos ánimos de conseguir mis metas en este día que me permites tener. Si estás a mi lado, no hay nadie contra mí. Haz de mis sueños, las más hermosa realidad y ayúdame a seguir creciendo en la fe, mi amado Padre.

Ayúdame siempre a decidir lo correcto, Señor mío, ayúdame a revestirme de humildad y no permitas que la soberbia me sobrepase y que crea ya no necesitarte. Dame el don de servicio, regálame siempre tu bondad. Que mi corazón se parezca al tuyo, Señor, y que pueda día a día convertirme en la persona que Tú quieres que sea.