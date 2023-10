La oración que se debe rezar diariamente para atraer la abundancia económica

Oración al arcángel Uriel

Oh bondadoso arcángel Uriel, te ruego llenes mi mente de sabiduría para comprender por qué suceden las cosas y me concedas una perfecta visión para hallar la solución idónea a mis problemas, llena mi mundo de tu infinita paz, cólmalo de prosperidad y abundancia divina.

Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida.