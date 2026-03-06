La Pestilencia, la banda bogotana que por cuatro décadas ha sido el símbolo del punk hardcore colombiano, anunció su retiro de la música. A través de un emotivo video en sus redes sociales, el comunicado liderado por su vocalista Dilson Díaz anunció el fin de una era de hardcore punk que retrató guerras, corrupción y desigualdades con la furia de un pogo colectivo.

Para generaciones en Colombia, México, Argentina y más países donde sus letras resonaron en manifestaciones y conciertos, este adiós no solo cierra un capítulo musical sino además cierra con dignidad la resistencia sonora de los 80 y 90.

PazRock: hablamos con La Pestilencia y Bullenrap sobre la paz, lidiar con las diferencias y tocar en la Plaza de Bolívar

“Es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos”, expresó Díaz, visiblemente conmovido, explicando que el ciclo de cuatro décadas llega a su fin natural tras giras mundiales y discos que definieron el género.

En el comunicado, la agrupación también señaló que la banda “nunca fue creada para encajar. Nunca se trató de agradar a todos, siendo plenamente conscientes de que la música no es un concurso de simpatía. Hicimos música porque sentimos que así debía salir: sin filtros, sin miedo y sin permiso".

Histórico: con su música contestataria y necesaria para este país, La Pestilencia redefinió una Plaza de Bolívar atiborrada

La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024. Foto: Lina Rozo / Minculturas

Formada en 1986 en Bogotá, La Pestilencia surgió en plena efervescencia del punk hardcore local, influida por The Clash, Dead Kennedys y la escena neoyorquina.

Inicialmente con Díaz en voz y guitarra, Jorge Iván Villamizar en bajo y Juan Carlos Álvarez en batería, la alineación clásica se consolidó en los 90 con Alfredo Tovar en guitarra y Pepe Oñate en batería.

Desde entonces han rotado otros miembros, hoy incluye a Camilo Sanabria en bajo y Andrés Jiménez en batería, pero Díaz ha sido el hilo conductor inquebrantable, escribiendo letras que denuncian temas como la violencia paramilitar, el narcoestado y la precariedad urbana.

La agrupación ganó reconocimientos como el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia en categorías de rock en 2016 y 2020, nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en la categoría Mejor Álbum Rock múltiples veces y el MTV Video Music Award Latinoamérica por Cómo Caníbales.

La Pestilencia, 30 años contestatarios

El último pogo

El concierto de despedida de La Pestilencia será el 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus. El show promete ser un maratón musical que repasará himnos como Punk Rockers, Disorder y tracks inéditos, bajo el lema de cerrar “con dignidad y fuerza”.