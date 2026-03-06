Música

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

La agrapación se presentará por última vez a finales de año en el Coliseo MedPlus.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
6 de marzo de 2026, 5:19 p. m.
La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024.
La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024. Foto: Lina Rozo / Minculturas

La Pestilencia, la banda bogotana que por cuatro décadas ha sido el símbolo del punk hardcore colombiano, anunció su retiro de la música. A través de un emotivo video en sus redes sociales, el comunicado liderado por su vocalista Dilson Díaz anunció el fin de una era de hardcore punk que retrató guerras, corrupción y desigualdades con la furia de un pogo colectivo.

Para generaciones en Colombia, México, Argentina y más países donde sus letras resonaron en manifestaciones y conciertos, este adiós no solo cierra un capítulo musical sino además cierra con dignidad la resistencia sonora de los 80 y 90.

PazRock: hablamos con La Pestilencia y Bullenrap sobre la paz, lidiar con las diferencias y tocar en la Plaza de Bolívar

“Es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos”, expresó Díaz, visiblemente conmovido, explicando que el ciclo de cuatro décadas llega a su fin natural tras giras mundiales y discos que definieron el género.

En el comunicado, la agrupación también señaló que la banda “nunca fue creada para encajar. Nunca se trató de agradar a todos, siendo plenamente conscientes de que la música no es un concurso de simpatía. Hicimos música porque sentimos que así debía salir: sin filtros, sin miedo y sin permiso".

Arcadia

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Música

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Televisión

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Televisión

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

Televisión

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Cine

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Arcadia

Entre lo instintivo y lo espontáneo: Pirineos en Llamas lanza su disco ‘Aguapanela’ y prepara show en el FEP 2026

Cultura

La banda bogotana Syracusæ despega hacia Dinamarca para dejar su huella en Copenhell 2025 y representar

Cultura

Festival Estéreo Picnic 2025, día 2: en una jornada épica, The Hives venció tormentas y Tool redefinió el plano sonoro

Histórico: con su música contestataria y necesaria para este país, La Pestilencia redefinió una Plaza de Bolívar atiborrada
La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024.
La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024. Foto: Lina Rozo / Minculturas

Formada en 1986 en Bogotá, La Pestilencia surgió en plena efervescencia del punk hardcore local, influida por The Clash, Dead Kennedys y la escena neoyorquina.

Inicialmente con Díaz en voz y guitarra, Jorge Iván Villamizar en bajo y Juan Carlos Álvarez en batería, la alineación clásica se consolidó en los 90 con Alfredo Tovar en guitarra y Pepe Oñate en batería.

Desde entonces han rotado otros miembros, hoy incluye a Camilo Sanabria en bajo y Andrés Jiménez en batería, pero Díaz ha sido el hilo conductor inquebrantable, escribiendo letras que denuncian temas como la violencia paramilitar, el narcoestado y la precariedad urbana.

La agrupación ganó reconocimientos como el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia en categorías de rock en 2016 y 2020, nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en la categoría Mejor Álbum Rock múltiples veces y el MTV Video Music Award Latinoamérica por Cómo Caníbales.

La Pestilencia, 30 años contestatarios

El último pogo

El concierto de despedida de La Pestilencia será el 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus. El show promete ser un maratón musical que repasará himnos como Punk Rockers, Disorder y tracks inéditos, bajo el lema de cerrar “con dignidad y fuerza”.

Más de Arcadia

el homenaje sensorial al rock latinoamericano en el Planetario

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Series que niños y niñas pueden ver en HBO Max en el Día de la Mujer

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

LINTERNAS, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max.

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Manual para ninjas

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

InterPositive, la compañía del actor Ben Affleck, fue fundada con el propósito de desarrollar modelos de inteligencia artificial orientados a técnicas cinematográficas

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

Ruta de Escape

‘Ruta de escape’: la joya técnica de Bart Layton que redefine el suspenso en el cine y paraliza con giros en la trama

Noticias Destacadas