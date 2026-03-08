Cultura

‘Lactar’, la nueva película de Harold Trompetero: de qué trata, reparto y fecha de estreno

La producción presentó su afiche oficial, una pieza que simboliza la irrupción de la voluntad femenina en un entorno rígido y tradicional.

Redacción Cultura
8 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
El actor Diego Trujillo es uno de los protagonistas de la cinta.
El actor Diego Trujillo es uno de los protagonistas de la cinta. Foto: Instagram @trompeteroproducciones

Si es amante del séptimo arte, especialmente de las producciones del reconocido director colombiano Harold Trompetero, es momento de ir agendando una visita al cine para no perderse su nueva película, Lactar, que recientemente presentó su póster oficial.

La pieza, diseñada por Ingrid Troller, quien ha trabajado en varias producciones nacionales, no solo captura la estética de la película, sino que simboliza la irrupción de la voluntad femenina en un entorno rígido y tradicional.

Su lanzamiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), ya que el estreno de la cinta en la cartelera nacional está previsto para mayo.

“El afiche presenta a una familia poderosa donde todo gira alrededor del control, la herencia y los secretos. La puesta en escena es ordenada y simétrica, dejando claro quién ocupa cada lugar dentro de esa jerarquía", explica Ingrid.

Y agrega: “En el centro, la mujer adulta mayor embarazada con vestido rojo se roba toda la atención y representa el linaje y el conflicto que está por venir, contrastando con el negro sobrio del resto”.

Respecto a los personajes que la rodean, la diseñadora recalca que “no tienen casi expresión en sus caras, como si estuvieran ahí por obligación”.

Adicionalmente, explica el significado de los demás detalles de la imagen señalando que “el atardecer y el jardín elegante con escaleras y escultura dan la sensación de una familia tradicional y privilegiada, con poder que viene de generaciones atrás. El verde del entorno sugiere vida y continuidad, mientras que el negro de su vestuario evoca rigidez y muerte simbólica”.

¿De qué trata?

El primer dato clave que se debe tener en cuenta sobre esta producción es que se trata de una adaptación del libro Lactar, de la autoría de Trompetero.

Con María Helena Doering, Diego Trujillo y Julián Díaz como protagonistas, esta cinta narra la historia de Victoria, una mujer de 62 años con un embarazo tardío y cómo esa situación inesperada cambia la cotidianidad de una familia colombiana.

Al elenco se suman otros reconocidos talentos, entre ellos Jacques Toukmanian que junto a Alejandro Escobar Doering (hijo de María Elena), Ana Nieto, Sofía Arrieta, Francisco Zambrano, Laura Lara, Eliana Diosa, Heidy Carrasco, interpretan a los hijos de Victoria (María Helena Doering) y Mauricio (Diego Trujillo).

Así fue la elección del afiche oficial de la película

Fiel a su estilo cercano a la audiencia, Trompetero decidió involucrar a más de 20 mil usuarios en redes sociales para elegir el afiche oficial de la película.

“Definir la imagen del afiche fue un trabajo largo en el que se buscó una forma de representar el universo de esta mujer adulta mayor y embarazada, quien vive en una familia muy numerosa, en el que se transmita que ella está haciendo lo que quiere, en contra de todo”, subraya su director Harold Trompetero.

El feminismo no baila solo, sus demandas necesitan tener en cuenta el contexto social de las mujeres

“Vimos muchas aproximaciones previas a partir del logo que es una línea que muestra una mujer embarazada muy inspirado en lo que hacía Alfred Hitchcock”, detalló.

Por último, el slogan de la película: Todo queda en familia, sugiere que este drama no es tan ajeno a la cotidianidad de muchas familias colombianas.

